"Операция по принуждению". Как Кремль хочет лишить порты стран Балтии белорусского экспорта

Получается, что основной навар с транзита снимают члены ЕС и НАТО (которые, по версии Москвы, только и думают, как ей напакостить), а вот главный партнер по евразийской интеграции сосет лапу. Где же справедливость?

Лоббисты подсуетились

Российские железные дороги (РЖД) уже пытались прельстить белорусов скидками на это дело, но наши хозяйственники не бросились менять накатанную колею. Прибалтика ближе, с ней все отлажено, прибалты пунктуальны. А российский вариант — это не только расстояния, но и, мягко говоря, меньшая исполнительность, и политическая непредсказуемость. Наконец, РЖД дает скидки только на два года, а что потом? Как бы не попасть в капкан.

В общем, поскольку в Минске крутят носом, то российский президент пришел к выводу, что «это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

Эта весьма неприятная для белорусского руководства установка прозвучала 16 августа в поселке Пионерский Калининградской области на совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России.

Проще говоря, дело пахнет ультиматумом: хочет Беларусь получать и впредь российскую нефть (а это выгодно, потому что без пошлин) — пусть гонит выработанные на НПЗ в Новополоцке и Мозыре нефтепродукты не через Клайпеду и Вентспилс, а через Усть-Лугу, Высоцк и Петербургский нефтяной терминал.

Вообще, конечно, это не Путина так осенило, а лоббисты наконец удачно преподнесли шефу идею, которую давно лелеяли.

Еще в сентябре прошлого года российский ресурс РБК со ссылкой на материалы «Транснефти» сообщил, что та предлагает закрепить в межправительственном соглашении, регламентирующем беспошлинные поставки нефти из России для переработки на белорусских НПЗ, обязательства Беларуси экспортировать определенные объемы нефтепродуктов через российские порты.

Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять: маршрут предлагается более длинный. Чтобы заманить на него, нужны пряники. Поэтому в конце октября 2016 года на транспортировку белорусских нефтепродуктов в северо-западные порты России РЖД установила скидку в 25%, а в марте увеличила ее до 50%.

Но прагматичные белорусы прикинули, что через Прибалтику все равно выгоднее, и на крючок не клюнули.

Теперь, похоже, намечается операция по принуждению к желательной для Москвы логистике.

Покрепче привязать Беларусь к себе

Российский президент сегодня подчеркнул, что «это не какие-то политические решения». Пояснил: «Мы просто должны загружать свои собственные мощности, создавать здесь налоговую базу, мы должны рабочие места обеспечивать — именно в России, а не где-то в другом месте».

Путин отметил, что российские порты должны обеспечить конкурентоспособные условия. Также из его слов следует, что могут быть новые скидки на доставку грузов к портам по железной дороге.

Но не факт, что белорусская сторона поспешит откликнуться в желательном для Кремля духе. Во всяком случае, в марте министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак заявлял, что одних усилий РЖД для переориентации транзита наших нефтепродуктов недостаточно: нужно учитывать еще стоимость услуг в портах, расстояние перевозок морским путем.

Минский эксперт нефтяного рынка Татьяна Манёнок в сегодняшнем комментарии Naviny.by также подчеркнула: мало дать железнодорожную скидку, чтобы экспорт через российские порты стал более выгодным. Нужно разрабатывать целую стратегию. Но у эксперта нет уверенности, что российская сторона станет этим заниматься.

В свою очередь, Беларусь в условиях низких цен на нефть «считает каждую копейку», и в частности старается повысить эффективность экспорта нефтепродуктов, отметила собеседница.

Иными словами, заниматься филантропией, терять свои доходы ради прибылей российских железнодорожников, портовиков или туманных идеалов братской интеграции Минск явно не захочет.

Так не прибегнет ли Кремль, монопольно поставляющий нефть Беларуси, к уже не раз испытанному методу — надавить на упрямого союзника?

От Москвы можно ожидать чего угодно, но вряд ли «конфликт будет разворачиваться как спираль именно сейчас», считает Манёнок.

Она напомнила, что в апреле затяжной нефтегазовый конфликт между Минском и Москвой был разрешен и на этот год есть соглашение о поставках Беларуси 24 млн т нефти. К следующему же году, возможно, «арифметика элементарная остудит головы российских чиновников, и они действительно поймут, что мало предоставить только скидку по железной дороге», заключила собеседница Naviny.by.

Да, а насколько можно верить словам Путина, что в идее изменить логистику белорусского экспорта нефтепродуктов нет никакой политики?

Конечно, экономическая ситуация в России «не блестящая», поэтому в Москве стали считать копейки, отметил в комментарии Naviny.by белорусский обозреватель-международник Андрей Федоров. Он, однако, убежден, что «здесь не чисто экономика».

Аналитик предполагает, что таким ходом Москва, во-первых, может как минимум затормозить улучшение отношений между Минском и Европой, а во-вторых, «покрепче привязать Беларусь к себе».

Пойдет ли белорусское руководство на такое пакетное соглашение?

Если оно будет очень невыгодным экономически, то Минск, безусловно, «попробует поупираться», полагает собеседник Naviny.by. Но если Москва докажет, что упрямство может обернуться для белорусской стороны еще большими потерями, чем смена логистики по схеме Путина, то Минск будет вынужден пойти на такое соглашение, прогнозирует Федоров.

С «пакетированием» у Кремля гладко не получится

Некоторые ресурсы сегодня уже выстрелили заголовками о грядущем новом нефтяном конфликте между Москвой и Минском.

На мой взгляд, раздувать ажиотаж не стоит. Думаю, что после весеннего замирения Кремлю не с руки вот так вот резко снова портить отношения с Александром Лукашенко.

Тем более что на носу совместные учения «Запад-2017», вокруг которых и без того уже много напряжения. А на учениях два президента традиционно должны иллюстрировать братство по оружию и все такое.

Вдобавок Путин уже плавно входит в кампанию президентских выборов марта 2018 года. И хотя некоторые комментаторы-алармисты утверждают, что именно захват Беларуси мог бы стать мощным пиаром перед выборами, мне кажется куда более реалистичным вариант, когда Путин, напротив, будет показывать электорату, что хотя бы с последним союзником все тип-топ.

Наконец, долгоиграющие новые санкции Вашингтона против Москвы тоже понуждают ее искать дополнительную опору на белорусском плацдарме. В таком контексте брать Лукашенко за горло этим «пакетированием» как-то глуповато. Перед лицом новой холодной войны с проклятым Западом последнего союзника, напротив, логичнее холить и лелеять.

Это не означает, конечно, что российские лоббисты успокоятся. Не мытьем, так катаньем белорусскую сторону будут подталкивать к переориентации хотя бы части экспорта нефтепродуктов на российские порты.

Минск же наверняка станет противиться, и не только по экономическим соображениям. Диверсификация экспорта — это и важный политический вопрос. Эта задача официально закреплена на правительственном уровне. Транзит через страны Балтии способствует укреплению отношений с Евросоюзом. Минск же после Крыма начал долговременную геополитическую игру, пытается аккуратно ослабить зависимость от России.

Так что с «пакетированием» у Путина гладко не получится, а может, и вообще не получится.