ООН констатировал серьезные нарушения прав человека в Беларуси

Жесткие преследования мирных демонстрантов в Беларуси в феврале-марте 2017 года были проявлением циклического характера подавления прав человека в этой стране. Об этом заявил в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека в среду, 14 июня, спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти, который представил соответствующий отчет о положении дел в этой стране. Он предупредил, что судебные процессы могут привести к появлению новых политических заключенных в Беларуси.

Харасти, в частности, выразил обеспокоенность реакцией властей в Минске на протесты против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества". "Спустя всего лишь несколько месяцев после того, как правительство Беларуси, казалось, смягчило политику в отношении несогласных, страну захлестнула новая волна репрессий, накрывшая тех, кто мирно протестовал против плохо продуманной социальной меры", - говорится в документе.

Спецдокладчик указал, что со времени мартовских протестов более 1000 человек подверглись разным формам репрессий за свое участие в акциях протеста. "Мартовская волна массовых задержаний оказалась самой суровой со времен репрессий, последовавших за выборами в декабре 2010 года", - подчеркнул Харасти.

Задержание как превентивная мера

В документе также отмечается, что белорусские власти "возродили политику задержания (…) в качестве "превентивных мер" - практику, от которой, как ожидалось, власти отказались в 2015 году в преддверии президентских выборов".

В отчете Харасти затронуты темы дискриминации женщин, представителей сексуальных меньшинств, инвалидов и религиозных групп. В документе говорится и о новых случаях смертной казни - докладчик отмечает, что Беларусь остается единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, применяющей эту меру.

Спецдокладчик ООН пришел к выводу о необходимости "и далее сохранять нынешний уровень контроля Организацией Объединенных Наций за соблюдением в Беларуси прав человека, особенно с учетом реакции властей на недавние демонстрации". Он выразил готовность сотрудничать с правительством Беларуси и рекомендовал ему "прекратить все текущие репрессивные процедуры".

Минск назвал доклад Харасти ангажированным и бесполезным

В ответ на просьбу DW прокомментировать доклад Миклоша Харасти начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина заявила, что официальную позицию властей в Минске ранее уже выразил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Дмитрий Мирончик. Выступая на брифинге 1 июня, Мирончик назвал документ Харасти ангажированным и бесполезным.

"Этот доклад, к сожалению, по-прежнему ангажирован. Никакой ценности для Беларуси он не представляет, впрочем, как и для стран-инициаторов доклада", - заявил официальный представитель белорусского МИДа. По его словам, большинство стран - членов ООН также не согласны с оценкой Миклошем Харасти ситуации в Беларуси и разделяют мнение Минска.