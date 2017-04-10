Официальная статистика: в марте в Беларуси подешевело продовольствие

Tut.by
понедельник, 10 апреля 2017 г. 17:17
Инфляция в марте в Беларуси составила 0,3%, сообщает Белстат. Больше всего в прошлом месяце подорожали услуги (+1,2%), а цены на продовольственные товары, по официальной статистике, и вовсе упали.
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Непродовольственные товары в марте подорожали на 0,3%, а продовольственные подешевели на 0,1%.

С начала года инфляция составила 1,7%. Непродовольственные товары подорожали за 3 месяца на 1,1%, продовольственные — на 1,5%, а услуги — на 3%.

Напомним, в феврале цены на товары и платные услуги выросли на 0,5%. Февральская инфляция в Беларуси оказалась одной из самых низких в СНГ.

В прошлом году инфляция в Беларуси составила 10,6% (прогноз — 12%), а в 2015-м году — 12%.

По планам правительства, в этом году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%.

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Официальная статистика: в марте в Беларуси подешевело продовольствие

Официальная статистика: в марте в Беларуси подешевело продовольствие
Инфляция в марте в Беларуси составила 0,3%, сообщает Белстат. Больше всего в прошлом месяце подорожали услуги (+1,2%), а цены на продовольственные товары, по официальной статистике, и вовсе упали.

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