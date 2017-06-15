ОДКБ проинспектировала свои западные рубежи

О важности нынешнего встречи министров обороны стран-членов ОДКБ накануне учений "Запад-2017" и громких заявлениях Лукашенко – разговор "Беларускай праўды" с политическим обозревателем Романом Яковлевским.

-В чем особенности заседания СМО ОДКБ, которое прошло 13 июня в Минске?

– Если не ошибаюсь, то оно впервые проходило с новым генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым, кандидатура которого утверждалась главами государств-членов Организации довольно долго по разным причинам. Одна из них — для принятия такого решения по уставу ОДКБ требуется консенсус с обязательным присутствием всех. А президенты, как оказалось, не всегда могут собраться вместе. Да и вокруг кандидатуры, которую считали представителем Армении, у некоторых членов ОДКБ, по неофициальной информации, возникали вопросы, способные затронуть их двусторонние отношения с другими странами. Например, с Азербайджаном, находящимся в состоянии войны с Арменией. Но после явно затянувшихся консультаций на высшем уровне, бессменного генсека Бордюжу все же отпустили на отдых, а у 15-летней ОДКБ появился свой второй генсек. И это можно назвать одной, но не главной, особенностью нынешнего заседания в Минске.

А главной особенностью я бы все же назвал то, что вместе с министром обороны РФ Шойгу в Минске заседали его коллеги из остальных стран-членов ОДКБ, где сегодня председательствует Беларусь, которую называют западным рубежом ответственности за безопасность членов ОДКБ. До сих пор этот рубеж обозначался соседством с тремя членами НАТО, где сильно озабочены предстоящими на территории Беларуси в этом году российско-белорусскими учениями «Запад-2017». С напряжением к предстоящему мероприятию относятся и в Киеве, где зреют на глазах пронатовские симпатии и открытые намерения вообще попасть в Североатлантический альянс. Так что, находясь в Минске, министр обороны РФ может быть ближе к Киеву, пожалуй, только глядя из аннексированного Крыма. А в ситуации нарастающей эскалации напряженности в регионе, которую сегодня признают все, в том числе и участники минского заседания СМО ОДКБ, к любому передвижению, появлению в той или иной зоне ответственности ОДКБ полководца Шойгу западные и иные наблюдатели относятся с повышенной ответственностью. Поэтому прошедшее в Минске заседание СМО ОДКБ вполне можно считать особенным.

-Лукашенко намерен провести совместные беларуско-российские учения «Запад-2017» любой ценой, какое бы давление со стороны Запада не оказывалось. Такое заявление беларуский руководитель сделал на заседании министров обороны стран ОДКБ. Чем вызвана такая настойчивость?

– Понятно, что это заявление было адресовано самой широкой аудитории внутри и за пределами страны. Но, как обычно бывает после таких решительных заявлений, одна часть слушателей может обретать некую уверенность в действиях своего командира, а другая заражается тревожными чувствами за свое и родных будущее. Что касается натовских слушателей, то, надо полагать, их патриотические чувства вскоре обогатит своими заявлениями президент Трамп, который буквально вслед за военным парадом в Минске появится в Варшаве. Для ясности отношений, Трамп уже продлил санкции в отношении руководства Беларуси, введенные Бушем-младшим и пролонгированные Обамой. Примечательная преемственность нынешнего президента США.

-Как вписываются учения «Запад-2017» «любой ценой» в стремление Минска стать всемирным миротворцем?

-А никак. Миротворцы тоже проводят учения. Известно и то, что в Минске, да не только там, стремятся популяризировать понятие «донор региональной безопасности», коим себя считает белорусский режим. Вот предстоящие учения и должны показать, доказать правомочность такого понятия.

-Учения «Запад-2017» стали страшилкой для граждан Беларуси и всех наших соседей. Действительно ли настолько страшны угрозы, как их малюют?

-Они становятся не столько страшилкой, сколько темой, которую обсуждают везде, помня о судьбе Украины, три года находящейся в состоянии войны с Россией.

-Между Минском и Москвой периодически возникают различного рода войны, но никогда не подвергается сомнению военное сотрудничество. Складывается ощущение, что военное сотрудничество – красная черта, за которую Минску просто не позволено заходить.

-Тут важно понимать, что военное сотрудничество между Беларусью и Россией действительно самая продвинутая сфера интеграции. Но в рамках так называемого союзного государства (СГ) еще такого сотрудничества нет. СГ – это лишь проект сегодня. Не думаю, что министру Шойгу пришлось напоминать сейчас в Минске о «красной черте» военного сотрудничества РФ с РБ. А вот о необходимости создания наднациональной военной составляющей СГ, скорее всего, он мог напомнить своему коллеге. Ведь, как оказалось, заседания министров обороны в Минске проходили в разных форматах. Что не исключало принятия решений, которые будут способствовать повышению эффективности системы коллективной безопасности и реагирования на кризисные ситуации. Такой итог был официально зафиксирован 13 июня после последнего заседания в Минске СМО ОДКБ.