Обыски: лидеров независимых профсоюзов обвиняют в неуплате налогов

В среду 2 августа Финансовая милиция Департамента Финрасследований КГБ по Минску провела обыски в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у главного бухгалтера Игоря Комлика, лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича и экс-редактора сайта praca-by.info Натальи Пичужкиной. Прошли обыски и в Солигорске.

Как сообщает praca-by.info, их обвиняют в уклонении от уплаты налогов (статья 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

На данный момент известно, что Федынича и Пичужкину допрашивают, к ним направлены адвокаты. Местонахождение Игоря Комлика остается неизвестным. Подтверждена информация, что финансовая милиция его не задерживала.

В результате обыска в профсоюзном офисе были изъяты электронные носители, жесткие диски компьютеров и документация.

«Около 9 утра в офис пришли около 10 человек из Департамента финансовых расследований, — рассказал «Нашей Ниве» Юрий Беляков, правовой инспектор профсоюза. — Показали постановление прокурора о том, что расследуется дело об уклонении от уплаты налогов. Это дело в отношении наших лидеров Алексея Комлика и Геннадия Федынича. Суть его такова же, как и была в деле Беляцкого», — рассказал "Нашей ниве" Беляков.

Обыск длился около шести часов.

«У нас забрали финансовые документы, несколько компьютеров, из других компьютеров забрали жесткие диски. Причем я предлагал силовикам отдать финансовые документы сразу, чтобы не громили офис, но они сказали, что будут искать наркотики и оружие, — говорит Беляков. — Дверь в кабинет Комлика сломали, так как не было ключа от них…»

Лидера профсоюза Геннадия Федынича задержали утром дома.

Задержан также председатель Белорусского конгресса независимых профсоюзов Александр Ярошук.

На допрос забрали также Юрия Герасименко, пресс-секретаря РЭП.

Задержана также бывшая редактор сайта praca-by.info Наталья Пичужкина.

Есть информация, что силовики ищут главного бухгалтера профсоюза Игоря Комлика.

В центральном офисе Белорусского независимого профсоюза в Солигорске также прошел обыск. Об этом сообщил корреспонденту Свободы активист Сергей Антусевич.

«Известно, что председатель Белорусского независимого профсоюза Николай Зимин дал подписку о неразглашении данных по уголовному делу. Поэтому о чем идет речь, пока трудно говорить», - сказал Сергей Антусевич.

Лидер демократических профсоюзов Александр Ярошук сейчас находится в Первомайском департаменте финансовых расследований. Об этом он сказал корреспонденту Свободы.

«Пока ничего не могу сообщить о сути дела, меня вызвали, привезли на дом мне повестку. Я только сегодня приехал, всю ночь был в дороге. Меня подняли, я, можно сказать, не спал. Мне позвонили из Солигорска, что там был обыск, забрали ноутбуки и жесткие диски компьютеров. Больше ничего не знаю».