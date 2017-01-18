Обозреватель: в Беларуси повеяло мигрантским холодком

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова заговорил про «согласование параметров единого визового, единого миграционного пространства» в рамках «союзного государства».

Почему Россия так реагирует на переговоры между Беларусью и Европейским Союзом? Тем более, как говорят в МИД РБ, несколько лет назад сама Россия аналогичным образом решала миграционные вопросы. На вопросы "Беларускай праўды" ответил политический обозреватель Роман Яковлевский.

-По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, с учетом не оформленной наземной сухопутной границы России с Беларусью и появившейся договоренностью между Беларусью и Евросоюзом о создании лагерей для нелегальных мигрантов на территории Беларуси, возникла «тема» в двусторонних отношениях с Минском. По его мнению, такая договоренность с ЕС должна ускорить создание единой миграционной политики у российско-белоруского союза, который еще называют Союзным государством. Я допускаю, что эта «тема» может быть расширена и другими вопросами белорусско-российских отношений. А какими, полагаю, компетентные внешнеполитическое и иные ведомства правящего режима в Беларуси вскоре всем нам дадут понять. В том числе и при помощи толкователей, экспертов — как в Минске, так и в Москве. Но очевидно одно — в Беларуси повеяло этаким мигрантским холодком, который, до сих пор, для белорусов был чуждым и далеким, там, в Европе. Но данное соглашение с ЕС о мигрантах лишь подтверждает, что и Беларусь европейская страна.

-Каким образом Москва может использовать соглашение о нелегальных мигрантах между Беларусью и ЕС?

-В связи с так называемым Союзным государством, время от времени приходится слышать не только о союзных визах, но и о гражданстве, границе и тому подобное. Единственное, что у этого государства есть, так это бюджет. Пусть небольшой, но есть. А формальным и бессменным главой у него является руководитель Беларуси.

Но дело в том, что это, по сути, виртуальное государство не является субъектом международного права. Так что в случае появления союзных виз их обладатели смогут ездить только друг к другу. Ну, разве что, еще в «ДНР» и «ЛНР», да российские протектораты на Кавказе. Поэтому как-то сложно понять, что такое единая визовая политика, о которой так задушевно «поют» в обеих столицах этого «государства».

-Каких результатов ждет Кремль от переговоров с Минском по единой миграционной политике?

-Как известно, речь идет только о задержанных в Беларуси незаконных мигрантах. Нас заверяют, что сирийские, либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут. Так ли думают в Кремле, неизвестно. Судя по некоторым заявлениям российских чиновников и экспертов, единая миграционная политика Москвы и Минска позволит погасить мнения, суждения типа «лиха беда начало». Появления незваных гостей-мигрантов и в Беларуси боятся многие. Сомневаюсь, что сегодня можно говорить о каких-то реальных результатах этих переговоров.

-Дипломатов из Польши, которые направлялись на двух автомобилях с дипномерами в Россию, 17 января развернули на границе. Граница отсутствует, но граница на замке?

-Напомню, что Россия и Беларусь еще в 1995 году намеревались согласовать режим въезда, выезда и пребывания на территории, которую сегодня называют «Союзным государством», граждан третьих стран. Однако этот вопрос до сих пор не урегулирован.

Что касается истории с польскими дипломатами, то она воспринимается странной и провокационной. При этом было бы интересно знать, эти авто с дипномерами следовали в Россию транзитом через Беларусь или прямо из Минска? Да и вообще напомнить о правах обладателей диппаспортов. Насколько известно, например, для белаорусских обладателей таких паспортов безвизовые поездки в Шенген еще обсуждаются. Вполне возможно, что эта и, видимо, другие истории с иностранными дипломатами на белорусско-российской границе могут повлиять на атмосферу отношений с ЕС. И тогда бравый марш в Европу белорусской дипломатии со своими трубадурами может заметно притихнуть.