Обозреватель: роль Беларуси как западного форпоста России для всех очевидна

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Беларуская праўда
среда, 28 июня 2017 г. 10:58
Роль Беларуси в качестве западного форпоста России для всех очевидна, а в натовских стратегических планах Беларусь и Россия рассматриваются как единое оборонное пространство, утверждает политический обозреватель Роман Яковлевский.
Vladimiras Putinas ir Aleksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

30 июня в Москве состоится заседание Высшего государственного совета «союзного государства». А 29-30 июня в российской столице пройдет четвертый Форум регионов Беларуси и России.

Оба мероприятия пройдут на фоне временного затишья в двусторонних конфликтах. Хотя «отношениям между Москвой и Минском суждено постоянно быть «теплыми» и временами даже «жаркими», отмечает политический обозреватель Роман Яковлевский. Подробнее об ожиданиях сторон – в интервью Романа Яковлевского "Беларускай праўдзе".

-30 июня состоится заседание Высшего госсовета союзного государства. Каких практических результатов ждет Лукашенко от этого мероприятия?

– Уже не каждый сторонник такой интеграции и сразу вспомнит, когда было предыдущее и сколько раз переносилось это заседание Высшего госсовета, бессменным и многолетним председателем которого является Лукашенко. Судя по скромным пожеланиям, высказанным им во время недавней встречи с госсекретарем СГ Григорием Рапотой, «надо подготовить мероприятие, чтобы оно нас продвинуло хотя бы на шаг вперед в отношениях в практической теме». А вот в чем конкретно может заключаться этот шаг, должно проявиться после личной встречи Лукашенко с Путиным, запланированной отдельно от данного заседания Высшего госсовета. Ведь они оба и определяют всю политику в своих государствах, а не в виртуальном «союзном государстве».

-Беларусь получила новые нефтегазовые преференции от России, что означает временное прекращение нефтегазовой войны. Не означает ли это, что двусторонние отношения ждет потепление?

– Как считают многие эксперты, аналитики, так называемому «потеплению» в двусторонних отношениях всегда суждено быть временным в силу как субъективных (сходство авторитарного стиля правления в двух государствах), так и объективных (разница экономических моделей) причин. Так что отношениям между Москвой и Минском суждено постоянно быть «теплыми» и временами даже «жаркими».

-Фактически все сферы белорусско-российского сотрудничества переживают кризис. За исключением военного сотрудничества. Какое место и роль в военных планах Кремля занимает Беларусь?

-Военное сотрудничество считается единственно реальным достижением в многолетней братской интеграции двух стран. И роль Беларуси в качестве западного форпоста России тоже для всех очевидна, кто бы что ни говорил о некоем белорусском нейтралитете в экспансионистских планах Кремля. Известно, что в натовских стратегических планах Беларусь и Россия рассматриваются как единое оборонное пространство. То есть, в так называемой антизападной «Линии Путина» – от Сухуми до Калининграда – Беларусь является ее неотъемлемой частью.

-В одном из интервью вы сказали, что возможная модель аннексии Беларуси строится на трех «нет». Одно из «нет» – несуществующее «союзное государство». Поясните свою мысль.

-По-моему, не совсем удачно в том тексте интерпретировали мои слова. О трех «нет» я говорил как о свидетельствах несуществующего в реальности союзного государства, российско-белорусской единой системе ПВО и так называемом белорусском нейтралитете, с ссылками на исторический опыт Финляндии, которая никогда не была членом Варшавского Договора. А Беларусь – член ОДКБ, и весьма активный.

Что касается несуществующего «союзного государства», то Россия публично не выступает против. Но с приходом Путина во власть проект СГ в том виде, в каком его раньше видел Лукашенко, практически обречен. И как сегодня признается госсекретарь Рапота, СГ проектом и остается.

Скептическое отношение к СГ добавляют и возрастающие трудности в стремлениях двух суверенных государств гармонизировать свои интересы и политику. И когда госсекретарь Рапота отмечает, что в «союзном государстве» – это действует во внешней политике. Но у РФ и РБ не может быть единой внешней политики просто из-за разных весовых категорий на мировой арене.

Не свидетельствует о единстве СГ и позиция официального Минска в отношении независимости Абхазии и Южной Осетии, имеющих свои посольства в Москве. Иногда белорусское руководство дает пищу для разного толка суждений и насчет российско-украинских отношений. Правда, стоит отметить, что буквально накануне поездки в Москву на заседание ВГ СГ в Минске решили вызвать в МИД посла Украины «на ковер» и напомнить, как он должен правильно говорить о белорусско-российских учениях, а не высказываться критически. Надо полагать, в Москве с удовлетворением восприняли такую принципиальность своего стратегического союзника в отношении натовского Киева. Вот такого рода гармонизацию, пожалуй, можно назвать духом «союзного государства». Как он еще проявит себя во время учений «Запад-2017», существуют разные мнения. Причем как на Западе, так и на Востоке.

Беларуская праўда
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