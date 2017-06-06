Обозреватель: нынешнему белорусскому режиму некуда уходить от путинской России

По итогам двусторонней встречи с министром иностранных дел РФ Владимир Макей сделал ряд заявлений. Впечатлениями от визита министра в интервью "Беларускай праўдзе" поделился политический обозреватель Роман Яковлевский.

-«Мы не собираемся никуда уходить от России», – заявил Владимир Макей по итогам коллегии МИДов двух стран. Министр иностранных дел всегда служит громоотводом, устраняющим провалы или шероховатости во внешней политике. Но данное заявление звучит не слишком дипломатично…

– Я бы данное заявление назвал все же искренним, несмотря на то, что такая черта чужда дипломату. Нынешнему правящему режиму действительно некуда уходить от путинской России со всем своим политическим, идеологическим багажом с «мухами». А что касается роли министра в качестве громоотвода, то об этом любят говорить в нарочито доверительном тоне с иностранными слушателями тоне те, кто, к примеру, раз за разом устраивают иллюзион под названием «Минский диалог». А на самом деле просто играют во внешнюю политику со своими карьерными амбициями. Для таких просто чужды судьбы сограждан и реальные национальные интересы государства, которое эти, по сути, пропагандисты называют народным.

-Макей констатировал «совпадение взглядов Беларуси и России практически по всем текущим вопросам международной повестки дня».

– Интересно, почему он не признался в полном совпадении взглядов, что более бы соответствовало реальным взаимоотношениям между Минском и Москвой. Правда, некоторые наблюдатели отмечают, что словесные констатации Макея в Москве заметно отличаются на словах от тех, что произносятся за ее пределами. Такие несовпадения отмечают и некоторые его собеседники-дипломаты. Кстати, Макей недавно пообещал, что вскоре у него состоится целая серия встреч с аккредитованными в Минске иностранными послами. Надо полагать, формат, вернее, состав таких встреч будет разный – НАТОвские послы отдельно, ОДКБэшные отдельно. Есть некоторые надежды, что с ними Макей будет искренним в пересказе сути своего последнего визита в Москву и «большого разговора» с Лавровым.

-Лавров, однако, заговорил про «некоторые нюансы» в двусторонних отношениях. Какие нюансы имеются в виду?

– Думаю, об этом Макей и попытается рассказать уже в Минске. В том числе и с помощью своих «диалоговых экспертов», которые так любят фантазировать про некий «ситуативный нейтралитет» суверенной Беларуси и некоторые другие нюансы поведения стратегического союзника Москвы.

-Одной из главных проблем во взаимоотношениях Минска и Москвы стала граница. Наметились ли пути решения проблемы?

-С целью их решения и встречались главы МИД двух стран в преддверии долгожданного заседания 30 июня в Москве Высшего госсовета так называемого Союзного государства, которого в реальности нет. Это подтвердил и госсекретарь СГ Григорий Рапота. В своем интервью радиостанции «Эхо Москвы» он признался, что такого государства до сих пор нет, а есть лишь проект. Видимо, такой далекий, как эра коммунизма.

-На утверждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку, заявил Сергей Лавров. О чем идет речь?

-Мы видим сегодня, как тема миграции поставила Евросоюз в критическую ситуацию выживания. Безусловно, эта тема жизненно важна и для пространства, в котором Беларусь находится вместе с Россией. Однако, как констатировал госсекретарь Рапота, такое пространство нельзя сегодня называть союзным государством. Значит, и нет некоего союзного Совета министров. Тогда и заявление Лаврова о трехлетнем плане создания единого миграционного пространства может восприниматься совсем в ином смысле, постичь который дано не многим.