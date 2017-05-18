Новость о смерти Нобелевского лауреата Алексиевич оказалась ложной

«Медуза» выяснила, что эта информация не соответствует действительности.
Руководитель проекта «Открытые диалоги» Николай Солодников рассказал «Медузе», что Алексиевич находится в Сеуле, где выступает с лекциями. 10 июня в «Гоголь-центре» пройдет творческий вечер писательницы.
О смерти Алексиевич, в частности, сообщила газета Le Figaro. Вскоре заметка была удалена. Новость о смерти писательницы также вышла на лентах РИА Новости и «Интерфакса».
Примерно через 40 минут после публикации записи о смерти Алексиевич в твиттере Франсуазы Ниссен там же появился пост о том, что аккаунт является фейковым.
Светлана Алексиевич — лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год. Она была удостоена этой награды с формулировкой «за ее многоголосое творчество — памятник страданию и мужеству в наше время».
Алексиевич пишет документально-художественную прозу, ее первая большая книга «У войны не женское лицо» основана на интервью с женщинами, участвовавшими в Великой Отечественной войне.