Новость о смерти Нобелевского лауреата Алексиевич оказалась ложной

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Медуза
четверг, 18 мая 2017 г. 13:04
Французские и российские СМИ по ошибке сообщили о смерти нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич. Они ссылались на твиттер нового министра культуры Франции Франсуазы Ниссен.
Svetlana Alexievich
© AFP/Scanpix

«Медуза» выяснила, что эта информация не соответствует действительности.

Руководитель проекта «Открытые диалоги» Николай Солодников рассказал «Медузе», что Алексиевич находится в Сеуле, где выступает с лекциями. 10 июня в «Гоголь-центре» пройдет творческий вечер писательницы.

О смерти Алексиевич, в частности, сообщила газета Le Figaro. Вскоре заметка была удалена. Новость о смерти писательницы также вышла на лентах РИА Новости и «Интерфакса».

Примерно через 40 минут после публикации записи о смерти Алексиевич в твиттере Франсуазы Ниссен там же появился пост о том, что аккаунт является фейковым.

Светлана Алексиевич — лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год. Она была удостоена этой награды с формулировкой «за ее многоголосое творчество — памятник страданию и мужеству в наше время».

Алексиевич пишет документально-художественную прозу, ее первая большая книга «У войны не женское лицо» основана на интервью с женщинами, участвовавшими в Великой Отечественной войне.

Медуза
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Новость о смерти Нобелевского лауреата Алексиевич оказалась ложной (1)

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Французские и российские СМИ по ошибке сообщили о смерти нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич. Они ссылались на твиттер нового министра культуры Франции Франсуазы Ниссен.

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