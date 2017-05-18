Новость о смерти Нобелевского лауреата Алексиевич оказалась ложной

Французские и российские СМИ по ошибке сообщили о смерти нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич. Они ссылались на твиттер нового министра культуры Франции Франсуазы Ниссен.

«Медуза» выяснила, что эта информация не соответствует действительности.

Руководитель проекта «Открытые диалоги» Николай Солодников рассказал «Медузе», что Алексиевич находится в Сеуле, где выступает с лекциями. 10 июня в «Гоголь-центре» пройдет творческий вечер писательницы.

О смерти Алексиевич, в частности, сообщила газета Le Figaro. Вскоре заметка была удалена. Новость о смерти писательницы также вышла на лентах РИА Новости и «Интерфакса».

Примерно через 40 минут после публикации записи о смерти Алексиевич в твиттере Франсуазы Ниссен там же появился пост о том, что аккаунт является фейковым.

Светлана Алексиевич — лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год. Она была удостоена этой награды с формулировкой «за ее многоголосое творчество — памятник страданию и мужеству в наше время».

Алексиевич пишет документально-художественную прозу, ее первая большая книга «У войны не женское лицо» основана на интервью с женщинами, участвовавшими в Великой Отечественной войне.