Новая девушка рядом с Лукашенко. Что о ней известно?

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Белорусские новости
пятница, 25 августа 2017 г. 10:07
На этот раз рядом с президентом Беларуси сидела преподаватель колледжа, которая считает, что девочка должна уметь пришить пуговицу, а мальчик — хотя бы вбить гвоздь, пишет интернет-газета naviny.by
© Фото пресс-службы президента Беларуси

На Республиканском педсовете рядом с Лукашенко сидела новая девушка — 23-летняя Ольга Закревская, которая преподает в Минском швейном колледже.

«Это большая честь — сидеть в президиуме рядом с президентом, — рассказала Ольга в интервью Naviny.by. — Но поговорить нам не удалось. Слишком много вопросов было из зала».

Как проходил отбор претенденток на место рядом с Лукашенко, Ольга не знает. Она была в президиуме как представитель колледжа.

«К тому же, я с седьмого класса в базе одаренной молодежи. Я была победителем областных и республиканских олимпиад по трудовому обучению, победитель открытого чемпионата WorldSkills стран СНГ 2015 года», — пояснила собеседница.

На странице в социальных сетях Ольга указала, что ее родной город Мстиславль, деятельность — БРСМ, любимые книги — «с красивой обложкой». Она окончила Минский профессионально-технический колледж швейного производства, где сейчас и работает мастером. Заочно учится в Витебске на модельера-конструктора.

Когда Лукашенко стал президентом, Ольге было всего три месяца. Но она еще застала пятибалльную систему оценок, о которой в последние дни ведется так много споров.

Новая девушка рядом с Лукашенко. Что о ней известно?
© Фото пресс-службы президента Беларуси
Новая девушка рядом с Лукашенко. Что о ней известно?
© Фото пресс-службы президента Беларуси

«Лично для меня несложно было бы вернуться к пятибалльной системе, — говорит девушка. — Но сложности могут возникнуть у детей, которые застали только десятибалльную систему. Вообще я считаю, что при десяти баллах у ребенка больше стимулов хорошо учиться, ему психологически есть к чему стремиться».

Окончательное решение по переходу на старые оценки пока не принято. Александр Лукашенко заявил, что нужно как следует изучить вопрос. Инициатива, напомним, исходила от вице-премьера Василия Жарко. Но продвинуть ее будет непросто: младший сын президента, который с каждым днем все больше входит в общественно-политическую жизнь, идею не поддержал.

На Республиканском педсовете также обсуждался вопрос о школьной форме. Глава государства приказал всех одеть одинаково, чтобы не было различий, богатый ребенок или бедный.

Ольга Закревская идею поддерживает. «Не нужно школьника оценивать по одежке, все должны быть одинаковые, — считает девушка. — А то зеленый, красный — непонятно что. У меня тоже была школьная форма, и я не чувствовала дискомфорта. Даже на работе бывает дресс-код, поэтому я не понимаю, почему некоторые родители возмущаются. Если они будут к этому относиться проще, то и у детей будет нормальное отношение».

Свой наряд на встречу с президентом Ольга, по ее словам, подбирала недолго. «Всё, что на мне было одето, я сшила сама, — рассказала девушка. — Только блузку купила. Я считаю, у меня деловой стиль. Я не люблю черную и серую одежду, предпочитаю более яркие цвета. Но в джинсах на работу не хожу!»

Новая девушка рядом с Лукашенко. Что о ней известно?
© Фото из аккаунта Ольги Закревской в соцсети

Если дети будут приходить в школу в синих или красных костюмах, им никто слова не скажет, считает Ольга Закревская: «Ведь это тоже может быть деловым стилем. Недопустимо приходить в школу в рваных джинсах и байке — вот это никуда не годится».

Идею о форме для учителей участница Республиканского педсовета тоже готова поддержать. «Можно подойти к этому интересно: для каждой школы разработать свой уникальный стиль, с эмблемой, чтобы каждый понимал: вот, идет преподаватель», — считает собеседница.

Отечественные предприятия легкой промышленности при таком раскладе, конечно, заживут. А молодых швей-мотористок, наконец-то, будет куда распределять!

Ольга работает в колледже мастером производственного обучения. Тот самый урок «труды», который многие школьники пропускали, для нее профильный. И отменять его, по мнению девушки, ни в коем случае нельзя.

«Нужно приучать с малого к труду наших детей, об этом сегодня говорил и наш президент, — отмечает преподаватель. — У меня уроки труда были до 11-го класса, и мне это не помешало, а наоборот, очень помогло в жизни. Помню, летом мы собирали семена, сажали цветы — это было очень интересно, это развивает личность! Мальчики наши собирали какие-то стульчики в это время. Тоже, считаю, полезное занятие. Да если бы я в школе не научилась шить, я бы не пошла на модельера-конструктора! Если отменить «труды», что у нас тогда вообще останется? Девочка должна уметь пришить пуговицу — это элементарное. А мальчик — хотя бы вбить гвоздь».

Пуговицы и гвозди очень беспокоят и президента: «Нынешний молодой человек не понимает, что такое электрическая розетка. Девочки не могут пришить пуговицу. А ведь в наше время этому учили, почему вы сейчас не учите этому детей? <…> Это ненормально. Начинайте в этом в этом плане работать!»

Белорусские новости
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