Николая Статкевича отпустили из КГБ

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Tut.by
понедельник, 27 марта 2017 г. 09:50
Утром 27 марта из СИЗО КГБ отпустили Николая Статкевича. Об этом сообщил его пасынок Юрась Адамович в Facebook. Супруга оппозиционного политика, Марина Адамович, также подтвердила эту информацию СМИ.
© AFP/Scanpix

Юрась Адамович рассказал, что Николай Статкевич с пятницы, 24 марта, находился в СИЗО КГБ. Утром в понедельник его выпустили. Его держали по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

Напомним, ранее в КГБ TUT.BY сообщили, что ведомству ничего неизвестно о местонахождении Статкевича.

25 марта Николай Статкевич планировал возглавить акцию по случаю Дня Воли в Минске. Журналисты так и не увидели его в городе. Акция завершилась сотнями брутальных задержаний по всему центру столицы.

В этот же день в Минске также был задержан сотрудниками КГБ 32-летний житель Минска Сергей Кунцевич — он должен был подвезти Николая Статкевича на акцию. В его машине, как сообщили на белорусском телевидении, обнаружили «звукоусиливающую аппаратуру, провода, коробки с бутылками, заполненными жидкостью с запахом горючей смеси, и фитилями из ветоши».

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