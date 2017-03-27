Некляев: в Беларуси нет либерализации, которую увидел Запад

Некляев: в Беларуси нет либерализации, которую увидел Западинтервью

Deutsche Welle
понедельник, 27 марта 2017 г. 14:46
Один из лидеров Белорусского национального конгресса Владимир Некляев рассказал DW о своем задержании ОМОНом на вокзале в Бресте в ночь с 24 на 25 марта. Сейчас политик находится в местной больнице.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Экс-кандидат в президенты Беларуси, один из лидеров Белорусского национального конгресса (БНК) Владимир Некляев рассказал DW о своем задержании ОМОНом на вокзале в Бресте в ночь с 24 на 25 марта, когда политик направлялся в Минск. Сейчас он находится в брестской больнице скорой помощи после перенесенного гипертонического криза.

Вместе с другим оппозиционером Николаем Статкевичем Некляев был в числе организаторов самой первой акции протеста против президентского "декрета о тунеядстве", которая прошла в Минске 17 февраля в Минске и положила начало протестным выступлениям в разных городах республики. 25 марта в День Воли оба лидера БНК должны были воглавить шествие по проспекту Независимости белорусской столицы. Но Статкевич с 23 марта не выходит на связь, а сам Некляев вынужден проходить курс лечения для нормализации кровяного давления.

- Что произошло с вами в Бресте и как вы себя чувствуете?

- Сейчас уже все в порядке, вот только sim-карту на моем телефоне варварски разломали при задержании. Я возвращался в Беларусь поездом из Польши, прошел таможенный и паспортный контроль в Бресте и вздохнул с облегчением. Если меня отпускают, значит власти в Минске разрешили людям пройти мирным маршем на День Воли. Но только подумал об этом, как меня тут же арестовали.

Организовал задержание Брестский отдел КГБ, а исполнял ОМОН. Ночь я провел в тюремной камере. От перенесенного стресса поднялось давление. Нужно отдать должное брестским медикам, для которых заключение милицейского врача о состоянии моего здоровья оказалось важнее инструкций КГБ, в отличие от минских врачей, которые в день выборов 2010 года сдали меня в КГБ избитого с черепно-мозговой травмой.

В Бресте меня положили в больницу скорой помощи, и товарищам в штатском ничего не оставалось, как с этим согласиться.

- Вы находитесь под охраной или можете свободно покинуть стационар после лечения?

- Свидания мне разрешены, меня навещают, но люди рассказывают, что охрана стоит и меняется. Так что, как все сложится дальше, я не знаю.

- Как вы оцениваете массовые задержания демонстрантов в День Воли 25 марта и в другие дни, когда белорусы выходили на акции протеста против "декрета о тунеядстве"?

- Белорусский режим в очередной раз совершил огромную политическую ошибку, и совершил ее, к сожалению, при попустительстве Евросоюза. Мне кажется, что Запад потихоньку начал соглашаться с тем, что существуют страны не только с разным уровнем экономического развития, но и и с разным уровнем интерпретации свобод - вот тут свобода настоящая, а тут может быть и похуже.

А ведь так не бывает. Свобода - она или есть или нет, права человека - они существуют или не существуют. И это подтвердили последние события в Беларуси - здесь нет никаких прав человека, нет никаких свобод, как нет и не было никакой либерализации, которая почему-то привиделась некоторым западным политикам.

Однако циничный беспощадный разгон ни в чем невиновных мирных демонстрантов по сути уже изменил сознание людей. Белорусские граждане сами приходят к выводу - дело не в каких-то отдельных декретах или указах, дело в сути самой системы, созданной Лукашенко за почти 23 года правления. И пока мы ее сами не изменим, никто нам не поможет.

- В соцсетях белорусы собирают подписи за введение новых санкций ЕС в отношении режима Лукашенко. Что вы думаете по этому поводу?

- Я не раз говорил, что выступаю за диалог, потому что это необходимо прежде всего самой Беларуси. Именно диалог может стать инструментом для мирных перемен в стране. В то же время ЕС нужно понимать, что только путем уговоров и призывов к демократическим преобразованиям без давления на недоговороспособного Лукашенко добиться желаемого результата не получится.

Считаю ошибкой также и то, что именно Лукашенко кто-то из европолитиков назначил локомотивом увода Беларуси из-под влияния России. Но белорусский правитель - не современный электровоз, а паровоз, который работает на советских дровах, и использовать его как машину для рождения новых идей, новой экономики, для продвижения страны к демократии бесполезно, бессмысленно и наивно.

Deutsche Welle
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