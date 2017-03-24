Накануне протестов Лукашенко вновь бросает обвинения в сторону Литвы

Сегодня он заявил, что американские и немецкие фонды "давали деньги" через Литву и Польшу.

"Вот они обижаются — услышали мое заявление в Могилеве — Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! — сказал белорусский лидер. — Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев — большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на "Мерседесах" разъезжают".

Выступая сегодня в Лидском районе Беларуси на встрече с работниками предприятия "Арвибелагро" он заявил, что в Беларуси не допустят возникновения "ситуации по украинскому варианту", сообщает пресс-служба главы Беларуси.

"Ситуация украинская в Беларуси не со мной. Не могу допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант", — подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, что на 25 марта в Беларуси намечено проведение "Марша рассерженных белорусов", руководство организацией которого взял на себя экс-кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич, который дольше других кандидатов выборов 2010 года провел в заключении. На этой неделе белорусские власти провели по стране задержания, власти заявили о поимке "боевиков".

Всего по делу о массовых беспорядках задержано 26 человек, в основном это активисты организации "Белый легион". Было проведено 29 обысков — в КГБ рассказали, что нашли оружие и боеприпасы при задержании у руководителя организации Мирослава Лозовского и других. Задержания в Минске и Бобруйске прошли после заявления А.Лукашенко о том, что спецслужбы обнаружили в Беларуси "несколько десятков боевиков", которые "тренировались в лагерях с оружием", пишет TUT.by

Правозащитники из центра "Вясна" сообщают, что с 3 марта по всей стране были задержаны около 300 человек.

А.Лукашенко, как сообщает на сайте белорусского президента, "в Беларуси кому-то хочется устроить заварушку".

"Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков, - заявил он. - Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, арматуру, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить?".

"Чешутся у кого-то руки. Но есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей", - отметил А.Лукашенко.

Напомним, что 21 марта белорусский президент сделал ряд громких заявлений. Одно из них касалось мнимой подготовки "боевиков" в сопредельных с Беларусью странах. Тогда же он утверждал, что его волнуют попытки нагнетания обстановки в стране.

В последнее время по Беларуси прокатилась волна протестов на фоне введения так называемого "налога на тунеядцев". На 25 марта в Минске и по всей Беларуси намечены акции в честь Дня воли.

В Литве слова А.Лукашенко назвали "высосанной из пальца бессмыслицей". Так отреагировал на заявления белорусского президента глава МИД Линас Линкявичюс.

"Хотелось бы от главы государства слышать обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца небылицы", - сказал он во вторник агентству BNS. Утверждения А.Лукашенко прозвучали также на фоне возобновившегося диалога с Западом. В Литве выразили надежду, что ситуация не повернет в своем развитии в худшую сторону.