Находящихся за чертой бедности белорусов становится все больше

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БелаПАН
понедельник, 6 марта 2017 г. 14:10
По данным Национального статистического комитета, в Беларуси растет доля белорусов, находящихся за чертой бедности.
© Shutterstock nuotr.

Так, в четвертом квартале 2016 года доля граждан страны с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составила 6%, тогда как в третьем квартале — 5,7%, во втором — 5,5%, в первом — 5,4%.

С 1 ноября 2016 года по 31 января 2017-го бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составлял 174,52 рубля, пишет БелаПАН.

Менее 150 рублей среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц в четвертом квартале прошлого года имели 3,1% населения (в третьем — 2,9%), 150—200 рублей — 7% (7,2%), 200—250 — 11% (12,2%), 250—300 — 12,8% (12,7%), 300—350 — 15,6% (14,8%), 350—400 — 12,5% (11,8%), 400—500 — 16,5% (16,8%), 500—600 — 9% (8,6%), более 600 рублей — 12,5% (13%).

Денежные доходы в 2016 году в расчете на душу населения в Беларуси составили 512,4 рубля в месяц. Для сравнения: в 2015 году этот показатель был 494,3 рубля.

Таким образом, среднедушевой доход за год вырос на 3,7%. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения, учитывающие инфляцию, снизились за год на 7,3%.

БелаПАН
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