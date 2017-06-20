На сессии ПА ОБСЕ официальному Минску могут испортить обедню

В проекте документа говорится о необходимости реабилитации политзаключенных, отмене смертной казни, а также выражается обеспокоенность по поводу строительства АЭС, пишет интернет-газета naviny.by.

В нем содержится призыв к белорусским властям обеспечить открытое и конструктивное взаимодействие с независимыми организациями гражданского общества и политической оппозицией.

Автор резолюции призывает официальный Минск реабилитировать бывших политзаключенных и полностью восстановить их в гражданских и политических правах, включая снятие всех судимостей и ограничений на их участие в политической жизни, в том числе в выборах.

Беларусь также призывают ввести мораторий на применение смертной казни и возобновить работу по проведению «всеобъемлющей электоральной реформы в рамках более широкого демократического процесса и в сотрудничестве с международными партнерами».

Отмечается необходимость выполнения рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, подготовленных по итогам наблюдения за выборами в Беларуси.

Автор проекта настоятельно призывает власти Беларуси гарантировать права граждан на мирные собрания и выражение мнений, в том числе пересмотреть статью 193.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за участие в деятельности незарегистрированных объединений и несанкционированных массовых мероприятиях. Содержится призыв устранить «необоснованные практические и юридические препятствия для регистрации политических партий, общественных объединений и правозащитных организаций».

Беларуси предлагается рассмотреть вопрос о восстановлении присутствия ОБСЕ в Минске и осуществлять полноценное сотрудничество со специальным докладчиком ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклошем Харасти «путем налаживания диалога, содействия посещению им страны и выполнения рекомендаций органов ООН».

В документе идет речь и о строящейся в Островецком районе (вблизи границы с Литвой) Белорусской АЭС. Как отмечает Лауринас Кащюнас, строительство этого объекта «ведется поспешно и без соблюдения каких-либо стандартов качества», а также не отвечает требованиям Конвенции Эспоо и Орхусской конвенции.

Автор резолюции обращает внимание на то, что все действующие в мире АЭС должны соответствовать самым высоким стандартам в области ядерной и экологической безопасности, так как ядерные инциденты не признают границ. Во избежание негативных медицинских, экологических, социальных и экономических последствий ядерных катастроф атомные станции не следует сооружать вблизи густонаселенных районов, особенно в непосредственной близости от столиц, отмечается в документе.

Литовский депутат предлагает потребовать от белорусской стороны обеспечения соответствия БелАЭС самым высоким международным стандартам в области безопасности, проведения транспарентной и независимой экспертизы трансграничного воздействия на окружающую среду, а также оценки рисков и безопасности (так называемых «стресс-тестов») либо — в противном случае — приостановки строительства станции.

Наряду с Азербайджаном и Россией Беларусь также упоминается в проекте резолюции о ситуации в Восточной Европе, которую на предстоящей сессии ПА ОБСЕ предлагает принять шведский депутат Кристиан Хольм-Баренфельд.

В документе осуждаются «недавние массовые аресты в Беларуси и нарушения властями права на демонстрации», а также репрессивные законы, ограничивающие право на свободу, выражения мнений и ассоциации.

Белорусское правительство призывают к выполнению рекомендаций Международной организации труда в отношении профсоюзов и предоставления трудящимся, в том числе работникам госпредприятий, возможности свободно увольняться с работы.

Автор проекта призывает белорусские власти принять все необходимые меры для обеспечения в будущем свободных и честных выборов.

В резолюции о ситуации в Восточной Европе также осуждается аннексия Крыма Россией. Кроме того, автор проекта призывает власти Азербайджана обеспечить в стране политический плюрализм, свободу СМИ и соблюдение прав человека.

Депутаты ПА ОБСЕ могут предлагать свои правки к проектам обеих резолюций, тексты которых опубликованы на сайте ПА ОБСЕ.

8 июня во время встречи с парламентской делегацией Эстонии в Минске зампредседателя Палаты представителей Болеслав Пирштук отметил, что на рассмотрение предстоящей сессии ПА ОБСЕ будут вынесены резолюции, которые «не совсем объективно оценивают ситуацию в Республике Беларусь».

«Мы были бы признательны, чтобы ваши коллеги-депутаты, ознакомившись с этими резолюциями, повнимательнее посмотрели на их содержательную часть и высказали свое отношение,— сказал он, обращаясь к председателю комиссии по вопросам национальной обороны эстонского парламента Ханнесу Хансо. —Мы не скрываем, что нам бы хотелось рассчитывать на поддержку ваших депутатов по данным документам. Конечно, дело каждого депутата выражать свою позицию, но нам бы хотелось, чтобы мы объективно посмотрели на реальную ситуацию».

Планируется, что в июльской сессии ПА ОБСЕ в Минске примут участие около 700 делегатов из 57 государств.