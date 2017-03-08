Для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды на границе Латвия-Беларусь возведут забор в несколько десятков километров, сообщил начальник Государственной пограничной службы Латвии Нормундс Гарбарс.
По его словам, уже объявлена процедура закупки услуг. Но о стоимости работ пока рано говорить, так как все будет зависит от предложений.
Планируется, что забор будет возведен из железобетонных конструкций и оборудован комбинированной проволокой.
В целом длина границы между Латвией и Беларусью — 176 км.