На границе Латвия-Беларусь возведут забор

По его словам, уже объявлена процедура закупки услуг. Но о стоимости работ пока рано говорить, так как все будет зависит от предложений.

Планируется, что забор будет возведен из железобетонных конструкций и оборудован комбинированной проволокой.

В целом длина границы между Латвией и Беларусью — 176 км.