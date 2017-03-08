На границе Латвия-Беларусь возведут забор

rus.DELFI.lv
среда, 8 марта 2017 г. 16:00
Для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды на границе Латвия-Беларусь возведут забор в несколько десятков километров, сообщил начальник Государственной пограничной службы Латвии Нормундс Гарбарс.
© Reuters/Scanpix

По его словам, уже объявлена процедура закупки услуг. Но о стоимости работ пока рано говорить, так как все будет зависит от предложений.

Планируется, что забор будет возведен из железобетонных конструкций и оборудован комбинированной проволокой.

В целом длина границы между Латвией и Беларусью — 176 км.

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На границе Латвия-Беларусь возведут забор

На границе Латвия-Беларусь возведут забор
Для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды на границе Латвия-Беларусь возведут забор в несколько десятков километров, сообщил начальник Государственной пограничной службы Латвии Нормундс Гарбарс.

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