На БелАЭС пройдет еще одна международная инспекция

Всемирная ассоциация операторов, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), проведет инспекцию Белорусской АЭС перед загрузкой топлива в реактор, сообщил 30 мая журналистам председатель ВАО АЭС Жак Регальдо на международной конференции организации «Поддержка новых энергоблоков АЭС» в Минске.

По его словам, участники конференции 1 июня посетят площадку АЭС и оценят прогресс в строительстве за последние два года, после предыдущего визита членов ВАО АЭС, пишет БелаПАН.

«Мы организуем инспекцию до загрузки топлива и проведем первую предпусковую проверку», — сообщил Регальдо.

Он отметил, что Беларусь демонстрирует «повышенный интерес к открытости» в вопросах строительства станции, о чем свидетельствует тот факт, что страна присоединилась к ВАО АЭС в 2016 году.

«Хочу отметить, что специалисты могут учиться и получать опыт не только во время эксплуатации, но и на стадии строительства. Данная конференция в Минске также демонстрирует открытость в вопросе строительства Белоруской АЭС. Здесь присутствуют 100 экспертов из 10 стран», — сказал Регальдо.

Выступая на конференции, он отметил, что развитие атомной энергетики продолжается и все больше станций будет открываться в Восточной Европе и в Азии.

«Это долгосрочный процесс, разрабатываются новые технологии, вырабатываются новые экспертные знания, появляются молодые специалисты, с которыми мы должны делиться своим опытом, развивать культуру безопасности во всех этих странах», — считает руководитель организации. Он также подчеркнул важность извлечения уроков крупных аварий на атомных станциях.

Регальдо сообщил, что эксперты ВАО АЭС проводят оценку работы диспетчеров атомных станций перед загрузкой ядерного топлива с использованием тренажеров, моделирующих штатные и внештатные ситуации. Проводятся также инспекции станций после двух лет эксплуатации.

Как заявил журналистам вице-премьер Владимир Семашко, Беларусь открыта для международных экспертов в области атомной энергетики. По его словам, представители и руководители международных организаций в ходе визитов отмечают надежность проекта и высокое качество строительства.

«Мы вступили в ВАО АЭС с целью перенять опыт и избежать ошибок в ходе эксплуатации атомных станций. В 1979 году случилась неприятность с АЭС в США, в 1986 году у нас в Чернобыле, недавно в Японии на Фукусиме. Надо делать выводы, и мы их делаем. После аварии на Фукусиме мы вместе с российскими партнерами пересмотрели проект БелАЭС, усилили многие моменты, особенно вопросы по аварийному электрообеспечению», — сказал Семашко.

Он считает важным проведение предпусковой проверки экспертами ВАО АЭС. «Неделю будут смотреть, как на точном макете станции при определенных задачах, штатных и не очень штатных, состав, бригада операторов будет адекватно и профессионально реагировать на разные ситуации. Если что-то не так, они будут переучиваться, доучиваться, а может, надо будет и даже кого-то и поменять. В такой профессии важно моментально принимать правильное решение и отвечать за него», — отметил вице-премьер. Он подчеркнул и важность последующих периодических инспекций ВАО АЭС.

По словам директора Московского центра ВАО АЭС Василия Аксенова, эта организация проводит большую работу, чтобы «люди не боялись атомной энергетики». По его словам, в Беларуси подготовлены и работают высококвалифицированные специалисты.

«Если посмотреть историю, то было много событий и инцидентов. Новые страны, которые включаются в атомное сообщество, не имеют право совершать ошибки, поэтому мы приехали в Беларусь, чтобы поделится опытом. Конечная цель — чтобы в эксплуатации БелАЭС сразу вышла на сегодняшний мировой уровень. Я думаю, что так и будет, учитывая опыт и квалификацию специалистов. И мы будем делиться опытом, рассказывать, как сделать лучше. Я думаю, что первый блок атомной станции в Беларуси в конце 2019 года будет успешно включен в общую энергетическую систему», — подытожил Аксенов.