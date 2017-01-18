Москва вряд ли надумала свалить Лукашенко, но давить будет сильно

Тема, что Кремль будет сбрасывать Александра Лукашенко, ныне стала модной. Чему способствует сильная ссора между белорусским руководителем и Москвой, замешанная на газе и нефти. Апофеозом конфликта стал фактический отказ Лукашенко участвовать в петербургских саммитах ЕАЭС и ОДКБ в конце прошлого года.

Некоторые не особо глубокие комментаторы договорились до того, что Лукашенко-де не полетел в Питер, боясь переворота. Но есть и концептуальные разработки на тему козней Москвы против Беларуси — с вариантами, нюансами, фактологией, мотивацией.

В нынешнем году Россия может попытаться в одностороннем порядке установить полный военно-политический контроль над Беларусью, утверждают в новом докладе политологи Арсений Сивицкий и Юрий Царик (Центр стратегических и внешнеполитических исследований, Минск).

По их мнению, высока «вероятность того, что российское руководство примет (или приняло) решение о провоцировании внутреннего конфликта и/или насильственной смене конституционного строя в Беларуси».

При этом «наиболее вероятным сценарием следует считать использование российской стороной гибридных стратегий с акцентом на политические инструменты». Скажем, будет инсценировано нападение «прозападной националистической оппозиции» на органы власти и управления, предполагают авторы доклада.

Насколько реальна гибридная угроза?

Попытки запустить сценарий внутренней дестабилизации в Беларуси не исключены, считает руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. Ухудшение экономической ситуации в стране может тому способствовать, подчеркнул собеседник Naviny.by.

Но, добавил он, реализация такого сценария «требует большой организационной, информационной и прочей подготовки, что не останется незамеченным белорусскими властями».

В принципе пророссийская пятая колонна в Беларуси есть, но она «жидкая, нескоординированная, к тому же инфильтрована спецслужбами посильнее, чем демократическая оппозиция», полагает аналитик. К слову, он уверен, что степень влияния российских спецслужб на белорусские — «нулевая».

Поротников сомневается, что движущими силами массовых беспорядков могут стать (как это предполагают Сивицкий и Царик) некие фанатские группировки, поскольку «фанаты — это не политическая сила, а замкнутая в себе субкультура».

Предположение авторов доклада, что Москва может использовать легенду, по которой руководство Беларуси якобы стало жертвой выступлений прозападной националистической оппозиции (ну а Российская Федерация, вмешиваясь в ситуацию, якобы содействует восстановлению законной власти и конституционного порядка), Поротников комментирует так: «Покажите мне радикальную националистическую оппозицию! В последние 15 лет я ее в Беларуси не вижу».

Аналитик уверен, что в случае провоцирования массовых беспорядков режим будет действовать крайне жестко, безжалостно, чтобы подавить их в зародыше.

Неубедительным представляется Поротникову и вариант установления военно-политического контроля над Беларусью под прикрытием учений «Запад-2017». Даже пресловутых четырех тысяч вагонов мало, чтобы перебросить сюда группировку, достаточную для такой задачи. К тому же российские войска окажутся разбросанными по десятку полигонов, а вокруг будут белорусские части, поясняет эксперт.

В общем, у Кремля (во всяком случае если говорить о 2017 годе) нет планов вторгаться в Беларусь, неким образом смещать нынешнего белорусского руководителя, резюмировал руководитель Belarus Security Blog.

И вообще, как ни парадоксально, уход Лукашенко может создать проблему и для Москвы, считает Поротников: непонятно, кто подхватит власть, на этот процесс трудно влиять.

Зачем свергать, если можно дожать?

Действительно, процессом дестабилизации в другой стране трудно управлять, отмечает, со своей стороны, и эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

В комментарии для Naviny.by аналитик привел примеры Грузии, Молдовы, где Москва пыталась реализовать свои сценарии, но в итоге у власти оказывались персоны (Михаил Саакашвили, Владимир Воронин), начинавшие проводить вовсе не ту политику, которая понравилась бы российскому руководству.

Лукашенко же, по мнению политолога, пока «не перешел красных линий» в понимании Кремля: не вышел из ОДКБ, Союзного государства, ЕАЭС. Да, белорусский президент не поддерживает Москву в конфликте с Украиной, Западом, что для российских элит неприятно, но не катастрофично, говорит Карбалевич.

Он добавляет: именно сейчас Кремль рассчитывает улучшить отношения с Западом, добиться снятия санкций. Гипотетическое же вторжение в Беларусь разрушило бы такие планы.

К тому же в Беларуси вряд ли возможна дестабилизация ситуации по той схеме, как было на Донбассе, считает собеседник, поскольку у нас «сила власти несравнима, любые попытки будут жестко пресекаться».

В общем, Москве нет необходимости рисковать, она может просто ожидать, пока партнер станет сговорчивее, так как ситуация в двусторонних отношениях сегодня «более дискомфортна для Минска», полагает аналитик. В частности, отмечает он, по белорусской экономике больно бьет сокращение поставок нефти.

Так что в конкретных вопросах российское руководство вполне «может дожать» белорусскую сторону, используя нефтегазовый, финансовый рычаги, считает Карбалевич.

Сила и слабость режима

Итак, по мнению экспертов Naviny.by, экстремальный сценарий Москвы по отношению к Лукашенко сегодня маловероятен.

Да, на него будут давить, добиваясь большей лояльности, уступок (продажа активов, размещение авиабазы и пр.). Но вряд ли станут заваривать кашу внутренних беспорядков или вообще оккупировать Беларусь под маркой ее спасения от, условно говоря, украинского пути, то есть так или иначе пытаться поставить здесь у руля свою марионетку.

Однако это не означает, что у Москвы в принципе нет в загашнике сценариев, подобных тем, что описывают политологи Центра стратегических и внешнеполитических исследований. Ситуация может резко измениться. Аннексии Крыма тоже практически никто не ожидал.

Было бы наивно думать, что возведенная авторитарным режимом цитадель белорусской государственности (при всей дисциплинированности вертикали, вымуштрованных силовиках) непоколебима. И одна из проблем — именно в специфике жесткого персоналистского режима.

В белорусской ситуации, отмечает Поротников, «основным стержнем государственности является лично Лукашенко». И если он по каким-то причинам оказывается вне игры, то не известно, как себя поведет остальное высшее руководство страны, подчеркивает собеседник.

По его мнению, уязвимость белорусской независимости в том, что «гражданское общество слабо, политическая система уничтожена, четкого механизма транзита власти нет».

Да, по идее, белорусскому руководству следовало бы аккуратно запускать экономические реформы, чтобы повысить конкурентоспособность экспорта и диверсифицировать его, тем самым уменьшая зависимость от российского рынка. Следовало бы расширять возможности гражданского общества, политических сил, решительнее проводить белорусизацию, укреплять национальный дух в армии, других силовых структурах.

Но в этом плане у режима — большущий букет фобий, ментальный тормоз. Между тем игры в интеграцию привели в ловушку (попробуй рыпнись, переползи красную линию), экономика устарела, общество русифицировано и пассивно. И потому независимость остается под ударом.