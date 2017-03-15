Москва ограничила поставки российских нефтепродуктов в Беларусь

Ряду российских нефтяных компаний велено ограничить поставки моторного топлива в Беларусь. Об этом TUT.BY сообщили два трейдера и подтвердил профильный чиновник.

В Министерстве энергетики считают нецелесообразным поставки крупных партий российских нефтепродуктов (в частности, дизельного топлива) в адрес белорусских компаний «в связи с наличием большого объема мощностей переработки нефти в Беларуси», пересказали белорусские бизнесмены, знакомые с копией письма Минэнерго. «Мы закупали там дизель, потому что это экономически целесообразно. Здесь дороже выходит. Но Москва не разрешила продавать белорусам», — сказал белорусский бизнесмен. «Ранее ни для кого не было секретом, что весомая доля дизеля на белорусских АЗС — производства России. Белорусские нефтепродукты шли в Украину и на Запад, это более премиальный бизнес и требует одобрения сверху. Мы туда не лезли», — добавил еще один собеседник. Получить комментарий в Минэнерго РФ не удалось.

На днях в СМИ появилась информация о прекращении поставок российского дизельного топлива в Украину. По данным «Коммерсанта», украинский контрагент «Роснефти» Glusco Energy отказалась от мартовских отгрузок на 300 тыс. тонн. По мнению собеседников российского издания, украинские потребители могли предпочесть белорусское дизтопливо, которое производится из беспошлинной российской нефти. «Это также могло послужить одной из причин ограничений», — предположил источник в нефтяной сфере.

Год назад российские компании «Газпром нефть» и «Татнефть», имеющие в Беларуси свои сети АЗС, уже приостанавливали поставки нефтепродуктов в Беларусь. Тогда это было связано с тем, что белорусская сторона нарушает договор о поставках топлива в Россию. Поведение Минска понятно: продавать бензин в Европу гораздо выгоднее, он стоит там в 2,5 раза дороже. Впрочем, была и другая логика у российских компаний: минимизировали налоги, так как поставки в Беларусь не являлись экспортом, и заработали, так как поставлять бензин на белорусский рынок было выгоднее, чем на российские заправки.

В январе 2017 года Беларусь отгрузила в Россию менее 2 тыс. тонн нефтепродуктов, свидетельствуют предварительные статданные о результатах внешней торговли товарами, сообщает БелаПАН. За аналогичный месяц 2016 года в Россию было поставлено почти 40 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов, а в январе 2015 года — более 100 тыс. тонн. В 2016 году объем реализации белорусских нефтепродуктов в России составил 268,2 тыс. тонн и снизился по сравнению с уровнем 2015 года более чем в 3 раза. Изначально предполагалось, что Беларусь поставит в 2016 году России 1 млн тонн бензина, однако белорусское правительство в начале прошлого года заявило, что ценовые условия поставок топлива на российский рынок Беларуси невыгодны.

Из-за газового спора в 2016 году поставки российской нефти в Беларусь снизились с обещанных 24 млн тонн до 18,5 млн тонн. Месяц назад Александр Лукашенко говорил, что РФ угрожала снизить поставки «до 12 млн тонн». В первом квартале Россия планировала поставить Беларуси 4 млн тонн. Графика поставок на второй квартал еще нет, но пока планируется сохранить объем поставок на уровне первого квартала, сказали сегодня TUT.BY в пресс-службе Минэнерго России.

Беларусь в год добывает около 1,6 млн тонн своей нефти, которая целиком экспортируется.