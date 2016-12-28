Минск: в громком деле о педофилах поставлена точка?

Судебная коллегия Минского городского суда приговорила к пяти годам лишения свободы экс-главу благотворительной организации "В помощь детям-сиротам".

В числе обвинений, предъявленных Вячеславу Давыдовичу, - растление несовершеннолетних.

Уголовное дело несколько месяцев слушалось в закрытом режиме. Суд публично огласил только резолютивную часть приговора: Давыдовича признали виновным в преступлениях, языком закона обозначенных как "иные действия сексуального характера", совершенных с лицом, достигшим 17-летнего возраста, и с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста.

Вынесенный в среду приговор содержит также наказание за незаконную предпринимательскую деятельность - впрочем, за такое же преступление в феврале 2014 года суд уже осудил Давыдовича к четырем года лишения свободы. На нынешние судебные слушания и оглашение приговора Давыдовича доставляли из колонии.

Страшная предыстория

Вячеслав Давыдович в свое время закончил академию МВД, работал в милиции, Администрации белорусского президента. С начала 2000-х официально безработный, руководитель благотворительного фонда "В помощь детям-сиротам".

Давыдович - детдомовец. И хозяин внушительного коттеджа площадью более тысячи квадратных метров в микрорайоне Зацень, на окраине белорусской столицы.

Именно в этот коттедж подработать на стройке приглашались воспитанники детских домов, а мальчишек из благополучных семей в расположенную неподалеку мастерскую приводили родители - в секции велоспорта и футбола.

Двое "тренеров" этих секций предстали перед судом в начале 2014 года по обвинению в педофилии. Один из них осужден на 17 лет лишения свободы, второй отправлен на принудительное лечение. Судебные решения вынесены в отношении преступных эпизодов, совершенных с апреля 2010 по ноябрь 2012 года.

Но газета МВД "На страже", обнародовавшая в дни суда некоторые подробности "дела велосипедистов", сообщала, что следователи обнаружили в дневниках одного из преступников имена и контакты около 800 подростков. Несколько таких блокнотов-дневников, которые педофил вел с начала 2000-х годов, "тренер" успел уничтожить.

Выяснилось также, что оба "тренера" с 1989 по 2002 год были трижды судимы за совершение развратных действий с несовершеннолетними и другие преступления.

Угрозы журналистам

Крупнейший в Беларуси портал TUT.by в феврале 2014-го опубликовал собственное журналистское расследование, связав "дело велосипедистов" с именем Вячеслава Давыдовича, хозяина коттеджа в Зацени.

Автор расследования, журналистка Екатерина Синюк, вскоре сообщила об SMS с угрозой, отправленном на ее личный телефон. "Большой тебе привет "от мальчиков Давыдовича". Скоро пообщаемся неформально и в неожиданном месте. Спится спокойно?" - гласило обнародованное анонимное сообщение.

TUT.by сообщал также о вышедших на контакт с журналистами юношах и мужчинах, родителях пострадавших детей, готовых рассказать о пережитом. Немногие из этих рассказчиков, впрочем, решились выступить в суде: одни боялись мести, другие - обнародования эпизодов, которые старались забыть.

В конце июля 2014 года против Вячеслава Давыдовича, уже отбывавшего наказание по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, было возбуждено уголовное дело за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Через несколько месяцев Следственный комитет это дело прекратил - из-за отсутствия доказательств. Летом 2015-го дело возобновили.

Вынесенный нынче приговор, судя по оглашенному тексту, свидетельствует, что следствию удалось доказать совершение Давыдовичем развратных действий по отношению как минимум к двум юношам.

Продолжения не последует?

Обнародованная в среду резолютивная часть приговора Вячеславу Давыдовичу не несет информации о том, будут ли привлечены к разбирательству и ответственности некоторые гости коттеджа в Зацени.

О солидных мужчинах в дорогих авто, наведывавшихся к Давыдовичу, неоднократно сообщали журналистам знакомые с историей люди. Фото некоторых машин попали в объектив журналистов TUT.by и были опубликованы - с заретушированными номерами.

Страшные признания о том, что происходило в коттедже в Зацени, до сих пор можно найти в комментариях к опубликованным по громкому делу интернет-статьях. Комментарии, впрочем, под никами, в них нет конкретных имен ни гостей - "не простых людей", ни покровителей Давыдовича.

Не известно также, понесут ли наказание руководители некоторых домов-интернатов, отправлявшие воспитанников погостить к Давыдовичу - "не больше, чем на две ночи".

Как объясняет Олег Гулаг, руководитель Белорусского Хельсинкского комитета, из обнародованной части приговора не ясно, есть ли в рассмотренном деле эпизоды, выделенные для дальнейшего расследования в отдельное производство.

И слишком мала вероятность того, что кто-то из повзрослевших "мальчиков Давыдовича" захочет рисковать своим новым настоящим ради обнародования старательно забываемых имен давних обидчиков.