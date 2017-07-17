Минск посетит делегация Европарламента

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БелаПАН
понедельник, 17 июля 2017 г. 13:43
Делегация в составе пяти членов Европейского парламента 18-19 июля посетит Беларусь.
Vėliava
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу представительства Евросоюза в Минске, это второй официальный визит в Беларусь представителей Европарламента под руководством главы делегации ЕП по связям с Беларусью Богдана Здроевского.

В составе делегации парламентарии Германии, Латвии, Литвы и Польши, представляющие четыре политические группы Европейского парламента.

Делегация встретится с представителями правительства и парламента Беларуси, чтобы «обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений ЕС и Беларуси и остающиеся препятствия па пути к более тесному сотрудничеству».

Делегация также встретится с представителями оппозиции и гражданского общества, чтобы «узнать об их деятельности и препятствиях, с которыми они сталкиваются».

БелаПАН
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