Минск экстрадирует блогера Лапшина в Азербайджан

bbcrussian.com
воскресенье, 22 января 2017 г. 14:45
Генпрокуратура Беларуси в пятницу приняла решение об экстрадиции в Баку российско-израильского блогера Александра Лапшина, задержанного в Минске по запросу Азербайджана.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

В ведомстве не комментируют это решение, отмечая, что у Лапшина есть 10 дней с момента ознакомления с официальным документом для обжалования решения генпрокуратуры в судебном порядке.

Объявленный азербайджанскими властями в международный розыск Александр Лапшин 15 декабря прошлого года был задержан в одной из гостиниц белорусской столицы и помещен в СИЗО №1 - знаменитую тюрьму "Володарку" в центре Минска.

В чем винят блогера

Баку обвиняет Лапшина, имеющего двойное гражданство - России и Израиля, в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана и призывах, направленных против государства. Уголовные дела по этим обвинениям возбуждены в Азербайджане.

С 2011 года Александр Лапшин включен в "черный список" азербайджанского МИД за несогласованные с официальным Баку посещения Нагорного Карабаха.

Призывы, направленные против государства, азербайджанские власти усмотрели в записях блогера от 6 апреля и 29 июня 2016 года: Лапшин высказался за независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, официально входящей в состав Азербайджана.

Официальные лица в Беларуси не комментируют выставленные против задержанного блогера обвинения.

Как отмечает корреспондент Русской службы Би-би-си в Минске, местная блогосфера тоже, по сути, молчит - исключая разве что правозащитников и активистов журналистских организаций.

Россия и Израиль против

Москва выступает против экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан.

"Мы против того, чтобы экстрадировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране, в третью страну", - заявил на пресс-конференции 17 января глава МИД России Сергей Лавров.

"У нас был консульский контакт с господином Лапшиным. Мы знаем, что он одновременно является гражданином Израиля, и израильские дипломаты тоже были с ним в контакте. Мы будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина Российской Федерации, который одновременно является гражданином Израиля", - отметил Сергей Лавров, подчеркнув, что Россия выступает против уголовного преследования журналистов или обычных граждан за то, что они посетили те или иные территории.

И российские дипломаты, и замглавы дипмиссии Израиля в Беларуси сумели попасть в СИЗО к Александру Лапшину только через месяц после задержания блогера (12-13 января).

Израильский дипломат Юлия Рачински-Спиваков после посещения СИЗО рассказала белорусскому агентству БелаПАН, что Лапшин находится в подавленном состоянии. Представитель израильского посольства заявила также, что израильские дипломаты стараются по мере сил и полномочий не допустить экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Комитет в защиту журналистов (CPJ) со штаб-квартирой в Нью-Йорке призвал белорусские власти освободить блогера Александра Лапшина.

Почему Минск принял сторону Баку

После ареста в Минске блогера Лапшина Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) официально обратилась в азербайджанское посольство с просьбой пояснить, есть ли в "черных списках" Баку белорусские граждане - блогеры или журналисты.

"Ответа пока нет, - говорит глава БАЖ Андрей Бастунец. - Историей с блогером Лапшиным белорусские и азербайджанские власти создали очень плохой прецедент. Он ставит под угрозу работу не только журналистов, но вообще перемещение граждан, которые вдруг не в самых горячих точках, а в спокойном Минске могут оказаться под угрозой ареста и репрессий за высказанное критичное мнение в адрес даже не своего, а некого третьего государства".

Политаналитик Роман Яковлевский не удивлен, что при решении судьбы блогера Лапшина официальный Минск проигнорировал просьбы Москвы и Израиля.

"На белорусско-израильских отношениях история с блогером Лапшиным вряд ли серьезно отразится, а белорусско-российские отношения давно уже очень веселые!", - иронизирует Яковлевский.

"С Баку сейчас Лукашенко дружить выгодно - вот прямо сейчас по телевизору рассказывают, как после ноябрьского визита белорусского президента в Баку азербайджанская нефть через Одесский порт стала двигаться в Беларусь по железной дороге. А Россия нефтяные поставки урезала, да и не только нефтяные. Ну, не мог официальный Минск в этой ситуации отказать азербайджанской стороне!", - поясняет эксперт.

И замечает: "Даже решением о судьбе блогера Минск еще раз демонстрирует свою независимость от мнения Кремля, свою самостоятельность".

Правозащитники утверждают, что в Азербайджане блогеру Александру Лапшину грозит немалый тюремный срок.

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