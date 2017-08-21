Минэнерго России готовит предложение о поставках белорусских нефтепродуктов через порты РФ

Минэнерго России в ближайшее время разработает предложение об обязательном использовании белорусскими производителями нефтепродуктов российской транспортной инфраструктуры при перевалке грузов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.



"Мы такое поручение получили и сейчас начали прорабатывать детали", — цитирует Новака ТАСС. По его словам, Минэнерго "соберет аналитику в ближайшее время и сможет предложить вариант".

Глава Минэнерго также отметил, что у России есть возможность поставить в Беларусь меньше заявленных 24 млн тонн нефти в 2017 году в рамках заключенных договоренностей, пишет БелаПАН.

"Там есть определенные в рамках подписанных (соглашений) возможности поставлять в меньшем объеме, но при этом возможная доля к реализации нашими белорусскими партнерами в общем объеме будет не более 24 млн тонн", — сказал Новак в ответ на вопрос, есть ли у России возможность поставить меньше заявленного объема нефти и нужно ли России этот недостаток как-то компенсировать.

Как сообщал БелаПАН, президент России Владимир Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию. "Это нужно обсуждать в более широком формате. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры", — заявил Путин 16 августа в Калиниградской области на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ.

Глава Российских железных дорог Олег Белозеров пожаловался президенту России, что белорусы отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, мотивируя это долгосрочными контрактами.

Днем позже премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в интервью радиостанции Ziniu radijas заявил, что в случае если Россия принудит Беларусь экспортировать нефтепродукты через ее железные дороги и порты, это может быть экономически невыгодно и опасно для Минска.

"Направление грузов по железным дорогам России через порты России для Беларуси может быть и невыгодно экономически, и опасно стратегически, если иметь в виду, что эти [российские] порты замерзающие и климатические условия там совершенно иные. Это особенно чувствительно, когда речь идет о перевозке нефтепродуктов", — сказал глава литовского правительства.

3 апреля президенты Беларуси и России по итогам встречи в Санкт-Петербурге сообщили о решении нефтегазовых проблем. Согласно подписанным 13 апреля межправительственным документам, Россия должна восстановить поставки нефти в объеме 24 млн тонн ежегодно с 2017 по 2024 годы.