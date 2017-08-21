Минэнерго России готовит предложение о поставках белорусских нефтепродуктов через порты РФ

 (30)
БелаПАН
понедельник, 21 августа 2017 г. 17:03
Минэнерго России в ближайшее время разработает предложение об обязательном использовании белорусскими производителями нефтепродуктов российской транспортной инфраструктуры при перевалке грузов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Russian Energy Minister Alexander Novak
© RIA/Scanpix


"Мы такое поручение получили и сейчас начали прорабатывать детали", — цитирует Новака ТАСС. По его словам, Минэнерго "соберет аналитику в ближайшее время и сможет предложить вариант".

Глава Минэнерго также отметил, что у России есть возможность поставить в Беларусь меньше заявленных 24 млн тонн нефти в 2017 году в рамках заключенных договоренностей, пишет БелаПАН.

"Там есть определенные в рамках подписанных (соглашений) возможности поставлять в меньшем объеме, но при этом возможная доля к реализации нашими белорусскими партнерами в общем объеме будет не более 24 млн тонн", — сказал Новак в ответ на вопрос, есть ли у России возможность поставить меньше заявленного объема нефти и нужно ли России этот недостаток как-то компенсировать.

Как сообщал БелаПАН, президент России Владимир Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию. "Это нужно обсуждать в более широком формате. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры", — заявил Путин 16 августа в Калиниградской области на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ.

Глава Российских железных дорог Олег Белозеров пожаловался президенту России, что белорусы отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, мотивируя это долгосрочными контрактами.

Днем позже премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в интервью радиостанции Ziniu radijas заявил, что в случае если Россия принудит Беларусь экспортировать нефтепродукты через ее железные дороги и порты, это может быть экономически невыгодно и опасно для Минска.

"Направление грузов по железным дорогам России через порты России для Беларуси может быть и невыгодно экономически, и опасно стратегически, если иметь в виду, что эти [российские] порты замерзающие и климатические условия там совершенно иные. Это особенно чувствительно, когда речь идет о перевозке нефтепродуктов", — сказал глава литовского правительства.

3 апреля президенты Беларуси и России по итогам встречи в Санкт-Петербурге сообщили о решении нефтегазовых проблем. Согласно подписанным 13 апреля межправительственным документам, Россия должна восстановить поставки нефти в объеме 24 млн тонн ежегодно с 2017 по 2024 годы.

БелаПАН
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Минэнерго России готовит предложение о поставках белорусских нефтепродуктов через порты РФ (30)

Russian Energy Minister Alexander Novak
Минэнерго России в ближайшее время разработает предложение об обязательном использовании белорусскими производителями нефтепродуктов российской транспортной инфраструктуры при перевалке грузов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Белорусы зарабатывают в России больше, чем местные (11)

Белорусы зарабатывают в России больше, чем местные
Белорусы попали в число самых высокооплачиваемых трудовых мигрантов в России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в феврале-марте этого года Центром этнополитических и региональных исследований для Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ, Россия).

Готова ли Россия развернуть белорусские грузы на свои порты по жесткому сценарию (70)

Готова ли Россия развернуть белорусские грузы на свои порты по жесткому сценарию
На уходящей неделе президент России Владимир Путин заявил о том, что транзит белорусских нефтепродуктов в Западную Европу неплохо бы развернуть на российские порты, использовав самый простой метод — прописать Минску такую логистику «в нагрузку» договору на поставку нефти.

Половина "карт поляка" в мире выдана гражданам Беларуси (21)

Половина карт поляка в мире выдана гражданам Беларуси
Около 100 тысяч "карт поляка" - примерно половину выданных во всем мире - получили граждане Беларуси. Но переехали из Беларуси в Польшу меньше тысячи обладателей этих карт. Такие цифры в эфире "Европейского радио для Беларуси" привел Конрад Павлик, посол Республики Польша в Минске.

Лукашенко выехал в поле на квадроцикле, сына Колю усадил в комбайн (7)

Лукашенко выехал в поле на квадроцикле, сына Колю усадил в комбайн
Белорусский президент Александр Лукашенко освоил новый вид транспорта — квадроцикл. Пресс-служба главы Беларуси опубликовала фото, на котором он едет на нем в поле.
Facebook друзья