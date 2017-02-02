МИД Беларуси: Россия приняла решение о пограничной зоне без уведомления

«Не стоит сейчас драматизировать ситуацию. Мы анализируем данный документ», — отметила в комментарии TUT.BY заместитель начальника управления информации — начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина, обратив внимание на два аспекта.

«Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления», — заявила она.

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Как отмечают в МИД, это не первый подобный случай. Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России.

«С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы», — отмечает Ваньшина.

«Во-вторых, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез целому ряду существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», - отметили в белорусском МИД.

«Хотелось бы особо подчеркнуть, что в этом случае инициатива исходит не от белорусской стороны», — резюмировала начальник отдела пресс-службы МИД.

Приказ об установлении пограничной зоны на границе России и Беларуси отдал глава ФСБ России Александр Бортников. Документ был зарегистрирован 26 января и вступит в силу через 10 дней после регистрации.

Глава ФСБ распорядился установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью. Региональные пограничники должны установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону.