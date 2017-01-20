МИД Беларуси раскритиковал заявления Линкявичюса по АЭС в Островце

"К сожалению, хорошие новости нашим литовским партнерам не очень нужны. Или, скажем так, никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей", - приводятся на сайте белорусского МИД слова пресс-секретаря ведомства Дмитрия Мирончика.

По его словам, Литва делает все, чтобы дезавуировать выводы SEED-миссии по строящейся в Островце АЭС.

"В данном случае это очевидно как никогда, — сказал Д.Мирончик. — За сутки до пресс-конференции руководства миссии МАГАТЭ, не дожидаясь ее выводов, не давая шанса высказаться экспертам, которые сегодня заняты подготовкой итоговых документов, литовская сторона делает все, чтобы дезавуировать выводы и саму миссию агентства".

Д.Мирончик призвал уважать авторитет и мнение международных структур, а также дать экспертам МАГАТЭ и белорусским специалистам "спокойно закончить свою работу".

Напомним, что 19 января глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что при строительстве АЭС в Островце Беларусь избирательно применяет стандарты ядерной безопасности.

"Мы очень обеспокоены тем, что Беларусь применяет международные стандарты ядерной безопасности избирательно. Это неприемлемо", - сказал Л.Линкявичюс для пресс-релиза МИД Литвы.

Согласно сообщениям, МИД Литвы получил ответ генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано на письмо министров иностранных дел и энергетики Литвы, в котором Литва выразила обеспокоенность в связи с повторяющимися инцидентами на БелАЭС и в очередной раз изложила свои требования к Беларуси: провести в полном объеме миссию Seed МАГАТЭ для оценки строительной площадки и стресс-тесты.

В своем ответе представители МАГАТЭ подтвердили, что 16–20 января в Беларуси проводится неполная миссия Seed МАГАТЭ. Объемы конкретных миссий устанавливает не МАГАТЭ, а сама приглашающая страна, отмечает МИД.

"Беларусь пропустила модули оценки площадки и пригласила миссию Seed МАГАТЭ, которая, скорее всего, ограничится только оценкой дизайна АЭС. Миссия МАГАТЭ оценивает только те элементы, которые указывает Беларусь, а она потом публично распространяет только позитивную информацию обобщающего характера, вводя тем самым в заблуждение и свое общество, и зарубежное сообщество", - сказал Л.Линкявичюс.

"На этом фоне примечательно, что поводом для высказывания господина Линкявичюса стало некое письмо генерального директора МАГАТЭ, которое им не приводится и не цитируется. Нельзя же считать цитатой ссылку на неких "представителей МАГАТЭ", которые, со слов литовской стороны, подтвердили некие опасения Вильнюса в отношении формата миссии?" — заявил Д.Мирончик.

Пресс-секретарь МИД Беларуси обратил внимание, что белорусская сторона не заявляла о том, что формат миссии определялся МАГАТЭ.

"Литовская сторона использует простой прием: опровергает заявления, которые сама приписывает оппонентам", — сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Л.Линкявичюс в свою очередь вчера также отметил, что избирательное применение стандартов ядерной безопасности позволяет сделать вывод, что в ходе развития проекта БелАЭС есть что скрывать.

Литва обращает внимание на то, что такие вопросы, как критерии подбора строительной площадки, оценка воздействия на окружающую среду, сейсмические исследования во время этой миссии МАГАТЭ проверяться не будут.

Стоит также отметить, что Л.Линкявичюс в четверг встретился с представителями фракций парламента Литвы и призвал их объединить силы в вопросе возведения АЭС в Островце, строящейся рядом с границей Литвы.

"Единая позиция Литвы и сплоченность - это основополагающее условие для защиты интересов Литвы", - отметил министр в пресс-релизе по итогам встречи.

На строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС время от времени происходят инциденты, вызывающие у Литвы сомнения в безопасности станции. На АЭС будут установлены два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020.

Беларусь уверяет, что строительство станции абсолютно безопасно.

SEED-миссия на Белорусской АЭС работает с 16 по 20 января. Подготовка отчета миссии в среднем занимает три-шесть месяцев, однако белорусская сторона и МАГАТЭ договорились приложить максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс. МИД Беларуси предполагает, что документ выйдет не раньше марта.