МИД Беларуси прокомментировал экстрадицию блогера на латыни

Задержанный в Минске по запросу Азербайджана Александр Лапшин, гражданин России и Израиля, был доставлен в наручниках спецрейсом в Баку 7 февраля.

"Экстрадиция - вопрос, лежащий исключительно в правовой плоскости. Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства по договору об оказании правовой помощи. Pacta sunt servanda. Если кто-то забыл латынь - договоры должны соблюдаться", - сказал Дмитрий Мирончик.

Комментируя недовольство России решением Минска, пресс-секретарь МИД заявил, что у двух стран в последнее время возникали различия в понимании двусторонней повестки.

Депутатам парламента Армении, которые призвали отозвать посла из Минска и исключить Беларусь из состава Организации договора коллективной безопасности, он напомнил: "Участие или неучастие в ОДКБ носит сугубо добровольный характер и является собственным суверенным выбором того или иного государства".

Накануне, 8 февраля, президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко "за демонстрацию справедливой позиции". Алиев также назвал экстрадицию Лапшина соблюдением верховенства закона и международных конвенций.

Объявленный азербайджанскими властями в международный розыск Лапшин 15 декабря 2016 года был задержан в одной из гостиниц Минска и помещен в СИЗО.

С 2011 года блогер фигурировал в "черном списке" МИД Азербайджана за не согласованные с официальным Баку посещения Нагорного Карабаха. Кроме того, его обвиняют в призывах, направленных против государства, так как Лапшин высказался за независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

Россия и Израиль выступали против экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Российский МИД подчеркивал, что экстрадиция российских граждан в третьи страны недопустима.

На прошлой неделе Лукашенко выразил неудовольствие тем, что выдача блогера затягивается. На тот момент Лапшин дожидался решения Верховного суда Беларуси, в котором обжаловал решение суда первой инстанции.

"Уже давно надо было переслать его туда, куда надо, - говорил президент Беларуси. - Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? Нет. Израильтяне, он же гражданин Израиля? Ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану".

Спустя четыре дня Верховный суд Беларуси отклонил жалобу блогера, и в тот же день его доставили в Баку.