МИД Беларуси ответил на упреки ЕС и США за действия властей

 (5)
Tut.by
понедельник, 27 марта 2017 г. 11:06
Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало заявления европейских и американских политиков о недопустимости подавления мирных протестов. Они требовали отпустить всех задержанных во время Дня Воли и «Маршей нетунеядцев».
Protestai Minske
© Scanpix

В официальном комментарии пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик отметил, что право граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения закреплено в Конституции нашей страны.

«Однако ключевое слово здесь — „мирные“. Если же к месту мероприятия подвозят „коктейли Молотова“, подгоняют автомобили с оружием, подключают анархистов, то назвать такую акцию „мирной“ язык не поворачивается», — сказал Дмитрий Мирончик.

По его словам, в условиях нарастания и расширения географии террористической угрозы властям важно быть особенно бдительными, действовать на упреждение, а не «разгребать» последствия потом.

«Именно такой урок мы извлекли из недавних террористических актов в Лондоне, Берлине, Париже, Брюсселе, Ницце. Именно этим руководствовались белорусские власти 25 марта. Главной задачей было обеспечить безопасность граждан и не допустить кровопролития, особенно с учетом имевшейся информации о готовившихся провокациях», — выразил официальную позицию МИД пресс-секретарь.

Действия силовиков в отношении демонстрантов он назвал «абсолютно адекватными». А европейским политикам посоветовал обратить внимание на работу своих правоохранительных органов при разгоне массовых демонстраций.

«Вчерашняя акция носила несанкционированный характер. Участие в несанкционированных акциях влечет конкретные последствия в любой стране мира. И что „неевропейского“ смогли рассмотреть в действиях наших правоохранительных органов западные политики? В Минске разгоняли демонстрантов водометами? Может быть, распыляли газ? Нет. И, слава Богу. Обошлось без жертв», — сказал Дмитрий Мирончик. — Но, наверное, проще по привычке «под микроскопом» рассматривать Беларусь. И не замечать при этом, что санкционированные акции в ряде городов нашей страны в тот же день прошли без каких-либо инцидентов».

Несмотря на это, Министерство иностранных дел считает необходимым продолжать диалог и взаимодействие с зарубежными партнерами.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Некляев: в Беларуси нет либерализации, которую увидел Запад интервью

Некляев: в Беларуси нет либерализации, которую увидел Запад
Один из лидеров Белорусского национального конгресса Владимир Некляев рассказал DW о своем задержании ОМОНом на вокзале в Бресте в ночь с 24 на 25 марта. Сейчас политик находится в местной больнице.

Лукашенко представили проект указа по созданию системы мониторинга общественной безопасности

Aleksandras Lukašenka
Вопросы создания республиканской системы мониторинга общественной безопасности обсуждаются на совещании, которое 27 марта проводит Александр Лукашенко, пишет БелаПАН.

МИД Беларуси ответил на упреки ЕС и США за действия властей (5)

Protestai Minske
Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало заявления европейских и американских политиков о недопустимости подавления мирных протестов. Они требовали отпустить всех задержанных во время Дня Воли и «Маршей нетунеядцев».

Николая Статкевича отпустили из КГБ (9)

Николая Статкевича отпустили из КГБ
Утром 27 марта из СИЗО КГБ отпустили Николая Статкевича. Об этом сообщил его пасынок Юрась Адамович в Facebook. Супруга оппозиционного политика, Марина Адамович, также подтвердила эту информацию СМИ.

Где Статкевич? Близкие белорусского оппозиционера не знают о его местонахождении (20)

Где Статкевич? Близкие белорусского оппозиционера не знают о его местонахождении
Супруга белорусского оппозиционера Николая Статкевича опасается за жизнь своего мужа. Власти отказываются предоставлять информацию, где находится лидер Белорусского народного конгресса.
Facebook друзья
Rambler's Top100