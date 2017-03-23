МИД Беларуси: некоторые силы пытаются помешать диалогу с Западом

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Белорусские новости
четверг, 23 марта 2017 г. 17:25
«Мы — за тесное взаимодействие и диалог с Европейским союзом по всем вопросам, включая тематику прав человека», — заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, отвечая на вопрос БелаПАН, намерена ли Беларусь прислушаться к заявлениям ЕС, БДИПЧ ОБСЕ и МИД Польши.
© DELFI

«Мы обратили внимание на упомянутые вами и другие заявления. Это — точка зрения наших партнеров. Мы уважаем их подходы и принимаем к сведению их позицию», — сказал Мирончик.

«Но некоторым внутренним силам, — добавил он, — такой диалог (между Беларусью и ЕС. — БелаПАН.) не по душе и предпринимаются попытки ему помешать, в том числе путем искусственного нагнетания ситуации».

Мирончик напомнил, что тема сохранения стабильности и обеспечения общественной безопасности обсуждалась сегодня на совещании у главы государства.

«Власти не намерены нарушать чьи-то законные права, заниматься какими-то репрессиями, — сказал он. — Но в случае нарушения закона реакция будет. Будет спокойной, но адекватной. Закон есть закон, он должен соблюдаться. Стабильность в стране и безопасность граждан — приоритетные задачи для властей в любом государстве, и Беларусь здесь не исключение».

С 17 февраля в разных городах Беларуси практически каждую неделю проходят акции протеста против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». По данным правозащитников, с начала марта за участие в мирных протестах задержано более 260 человек, в том числе журналисты.

17 марта озабоченность по поводу ситуации в Беларуси выразил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Георг Линк.

18 марта немедленного освобождения участников акций протеста и журналистов потребовал от Минска Европейский союз.

22 марта с заявлением по Беларуси выступил МИД Польши.

Во всех этих заявлениях содержался призыв к белорусским властям соблюдать права человека и основные гражданские свободы. Подчеркивалось также, что соблюдение основных прав и свобод человека остается главным условием нормализации отношений Беларуси и ЕС.

Белорусские новости
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МИД Беларуси: некоторые силы пытаются помешать диалогу с Западом
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