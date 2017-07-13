МИД Беларуси: мы пригласим наблюдателей на "Запад-2017", хоть и не обязаны

Представитель белорусского МИДа заявил о том, что Беларусь не обязана приглашать наблюдателей на совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", однако она сделает это.

Беларусь пригласит на учения "Запад-2017" наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Красного Креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге.

"Официально и на высоком уровне государствам ОБСЕ была представлена информация о замысле и сценарии учений, их основных целях и задачах, местах проведения, силах и средствах, которые будут задействованы. На площадке ОБСЕ мы еще раз особо подчеркнули, что учения "Запад-2017" носят исключительно оборонительный характер.

Общая численность участвующих войск не превысит 13 000 человек, а значит, по Венскому документу, Беларусь не обязана приглашать международных наблюдателей, отметил Мирончик.

"В то же время, руководствуясь принципом транспарентности и действуя в духе доброй воли, Беларусь в инициативном порядке направляет приглашения для участия в наблюдении в активной фазе учений представителям международных организаций", заявил он.

По словам пресс-секретаря МИД Беларуси, приглашения будут отправлены ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Международному Комитету Красного Креста, военным атташе, аккредитованным при посольствах в Беларуси, военным наблюдателям от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии.

"Поэтому озабоченности и опасения некоторых стран и политиков носят абсолютно искусственный характер и свойственны более временам холодной войны, чем нынешней реальной ситуации. Пора прекращать искать черную кошку в черной комнате. Ее там нет. Насколько мне известно, буквально сегодня по линии Минобороны будут направлены приглашения", - утверждал Мирончик.

Уже несколько месяцев дипломаты и чиновники из Украины, Литвы и Эстонии высказывают различные опасения из-за учений: начиная от упреков в агрессивной направленности до подозрений в том, что на самом деле Россия введет больше, чем 3000 заявленных военнослужащих, или оставит здесь свое вооружение и военную технику.