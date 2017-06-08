МАГАТЭ представила доклад по Белорусской АЭС

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Tut.by
четверг, 8 июня 2017 г. 11:10
При выборе площадки и проектировании БелАЭС Беларусь предприняла все шаги, чтобы адекватно учесть все аспекты безопасности, включая риски внешних воздействий. Таков основной вывод доклада МАГАТЭ по итогам январской миссии SEED в Беларусь.
Astravyets Nuclear Power Plant
© Reuters / Scanpix

При этом Беларуси дан ряд рекомендаций, в основном — по должному оформлению документации об анализе устойчивости АЭС. Текст доклада публикует сайт Минэнерго.

Миссия SEED работала в Беларуси с 16 по 20 января по приглашению Минска. МАГАТЭ отмечает «исключительную поддержку», которую оказали белорусские власти для проведения миссии.

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Выводы и рекомендации миссии таковы:

Беларусь систематически и полностью проводит скрининг внешних рисков и угроз, используя надежные и хорошо задокументированные критерии;

Беларуси рекомендуется улучшить документацию, относящуюся к скринингу электромагнитных воздействий и молний;

при проектировании станции учтены погодные и сейсмические параметры площадки, защита от падения самолетов на АЭС обеспечивается конструкцией станции и ограничением полетов в зоне, прилегающей к БелАЭС;

программы мониторинга рисков адекватны и должным образом задокументированы в предварительном отчете по обоснованию безопасности БелАЭС;

Беларуси необходимо должным образом задокументировать результаты сейсмического анализа площадки в своем финальном отчете о безопасности БелАЭС, учитывая при этом характеристики почвы и международную практику;

Беларусь должным образом приняла в расчет уроки аварии на АЭС в Фукусиме.

Напомним, проведение миссии SEED было давним требованием Литвы. Однако еще не дожидаясь завершения работы экспертов МАГАТЭ, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс обвинил Беларусь в избирательном применении стандартов ядерной безопасности.

«Беларусь пропустила оценку площадки для строительства и пригласила миссию МАГАТЭ SEED, которая, скорее всего, ограничится только оценкой дизайна электростанции». По мнению Линкявичюса, такой подход Минска означает, что ему есть что скрывать.

В МИД Беларуси раскритиковали такие заявления литовского министра за день до оглашения итогов миссии.

«Никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей», — ответил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, говоря о литовских партнерах.

7 июня правительство Литвы постановило, что БелАЭС представляет угрозу национальной безопасности страны.

«Позиция Литвы по поводу БелАЭС четкая и принципиальная: строительство БелАЭС не может продолжаться», — заявил премьер Саулюс Сквернялис.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

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