Лукашенко заявил, что независимость Беларуси дороже, чем российская нефть

Лукашенко признал, что без российской нефти Беларуси будет тяжело. "Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно", — сказал белорусский президент, которого цитирует "Интерфакс". "Но свобода, независимость — это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами", — добавил Лукашенко.

По его словам, "независимость, порядочность, историческое наше прошлое — оно дороже, чем эта нефть". "Я опять же сдерживаю себя, чтобы тут не наговорить, потому что Семашко (вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко) уже там, наверное, побледнел. Ему же завтра переговоры продолжать с Россией", — сказал Лукашенко.

Нефтегазовый спор Минска и Москвы белорусский президент охарактеризовал как "канитель". "Договориться пока не смогли, уже началась какая-то канитель: вчера соглашаются по-старому работать — это проще и легче; через сутки — нет, это не подходит, потому что начальники якобы не согласились. Вот идет эта тягомотина. Это нормально? Я вам уже снизошел до того, что почти все в деталях рассказал о том, как шли эти переговоры. Как это понимать? Как я могу это расценивать? Ну как издевательство", — возмутился глава республики.

Лукашенко объяснил, как образовался белорусский долг за российский газ. По его словам, в 2016 году Беларусь платила по 107 долларов за тысячу кубов вместо 132 долларов, сообщает "Прайм". "А должны были платить 83. И мы приняли решение, в 2016 году платили 107 вместо 83. Они посчитали, что мы не доплатили — если исходить из цены в 132 доллара — 550 млн долларов. Верните нам 550 млн долларов и прочее. И все там зашло в тупик", — рассказал он.

Лукашенко отметил, что две страны по газовым вопросам всегда работали по формуле равнодоходных цен. "Газ привязан к нефти. Когда нефть была 120 долларов, все было хорошо. Мы платили дикие деньги за нефть. Соответственно по формуле был привязан газ к этой нефти. И он имел высокую цену. И мы платили эту цену. Упала нефть до 40 там долларов, сейчас там 51 доллар и так далее, значит, упала цена и на природный газ", — разъяснил президент.

Также Лукашенко дал понять, что, по его мнению, принятое Россией 1 февраля решение ввести пограничную зону на границе с Беларусью было ответом в контексте спора о поставках нефти и газа.

"Я написал от руки прямо Путину несколько строчек: не надо нам идти этим путем. Из-за полумиллиарда при нашем ВВП в 75 млрд долларов по паритету 100. Что такое 500 млн? Это ничто. Это приведет к эскалации по многим направлениям. Что вроде бы так и получается, уже до границ дошли", — заявил он.

Кроме того, Лукашенко высказал возмущение тем, что "эфэсбэшник" нарушил действовавшие договоренности о границе "одним росчерком пера", имея в виду приказы главы ФСБ РФ Александра Бортникова об установлении пограничной зоны на границе России с Беларусью в трех российских регионах.

"Договорились о границе — прозрачные, светлые статьи конкретные есть договора 1995 года и последующие, союзное государство собрались создавать. Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?" — приводит ТАСС слова белорусского президента.

В то же время Лукашенко опроверг распространившиеся накануне слухи о выходе Беларуси из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Что касается ОДКБ — полный вымысел", — заверил лидер республики.

Рост напряженности в отношениях Беларуси и России он тем, что Москва якобы опасается ухода республики на Запад. "Обострение происходит потому, что у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад", — сказал белорусский президент.

Александр Лукашенко отметил, что движение страны на Запад согласовано с Россией: "в России все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую подтолкнул меня мой друг Путин". Он отметил: "Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека брошен не будет. Россия — это святое".