Лукашенко заявил, что независимость Беларуси дороже, чем российская нефть

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NEWSru.com
пятница, 3 февраля 2017 г. 13:51
Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 3 февраля, во время встречи "Большой разговор с президентом" заявил, что его страна может обойтись без российской нефти. Белорусский лидер пояснил, что свобода и независимость важнее.
© Reuters/ Scanpix

Лукашенко признал, что без российской нефти Беларуси будет тяжело. "Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно", — сказал белорусский президент, которого цитирует "Интерфакс". "Но свобода, независимость — это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами", — добавил Лукашенко.

По его словам, "независимость, порядочность, историческое наше прошлое — оно дороже, чем эта нефть". "Я опять же сдерживаю себя, чтобы тут не наговорить, потому что Семашко (вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко) уже там, наверное, побледнел. Ему же завтра переговоры продолжать с Россией", — сказал Лукашенко.

Нефтегазовый спор Минска и Москвы белорусский президент охарактеризовал как "канитель". "Договориться пока не смогли, уже началась какая-то канитель: вчера соглашаются по-старому работать — это проще и легче; через сутки — нет, это не подходит, потому что начальники якобы не согласились. Вот идет эта тягомотина. Это нормально? Я вам уже снизошел до того, что почти все в деталях рассказал о том, как шли эти переговоры. Как это понимать? Как я могу это расценивать? Ну как издевательство", — возмутился глава республики.

Лукашенко объяснил, как образовался белорусский долг за российский газ. По его словам, в 2016 году Беларусь платила по 107 долларов за тысячу кубов вместо 132 долларов, сообщает "Прайм". "А должны были платить 83. И мы приняли решение, в 2016 году платили 107 вместо 83. Они посчитали, что мы не доплатили — если исходить из цены в 132 доллара — 550 млн долларов. Верните нам 550 млн долларов и прочее. И все там зашло в тупик", — рассказал он.

Лукашенко отметил, что две страны по газовым вопросам всегда работали по формуле равнодоходных цен. "Газ привязан к нефти. Когда нефть была 120 долларов, все было хорошо. Мы платили дикие деньги за нефть. Соответственно по формуле был привязан газ к этой нефти. И он имел высокую цену. И мы платили эту цену. Упала нефть до 40 там долларов, сейчас там 51 доллар и так далее, значит, упала цена и на природный газ", — разъяснил президент.

Также Лукашенко дал понять, что, по его мнению, принятое Россией 1 февраля решение ввести пограничную зону на границе с Беларусью было ответом в контексте спора о поставках нефти и газа.

"Я написал от руки прямо Путину несколько строчек: не надо нам идти этим путем. Из-за полумиллиарда при нашем ВВП в 75 млрд долларов по паритету 100. Что такое 500 млн? Это ничто. Это приведет к эскалации по многим направлениям. Что вроде бы так и получается, уже до границ дошли", — заявил он.

Кроме того, Лукашенко высказал возмущение тем, что "эфэсбэшник" нарушил действовавшие договоренности о границе "одним росчерком пера", имея в виду приказы главы ФСБ РФ Александра Бортникова об установлении пограничной зоны на границе России с Беларусью в трех российских регионах.

"Договорились о границе — прозрачные, светлые статьи конкретные есть договора 1995 года и последующие, союзное государство собрались создавать. Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?" — приводит ТАСС слова белорусского президента.

В то же время Лукашенко опроверг распространившиеся накануне слухи о выходе Беларуси из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Что касается ОДКБ — полный вымысел", — заверил лидер республики.

Рост напряженности в отношениях Беларуси и России он тем, что Москва якобы опасается ухода республики на Запад. "Обострение происходит потому, что у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад", — сказал белорусский президент.

Александр Лукашенко отметил, что движение страны на Запад согласовано с Россией: "в России все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую подтолкнул меня мой друг Путин". Он отметил: "Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека брошен не будет. Россия — это святое".

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