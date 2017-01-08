Лукашенко заявил, что не позволит унижать Беларусь

Из высказываний лидера осталось неясным, покушается ли кто-то всерьез на суверенитет страны, пишет newsru.com

В праздник Рождества Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор Минска. Там он заявил, что в основе действий властей - "защита белорусов и всей республики": "Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать".

В то же время он призвал не придумывать проблемы на пустом месте: "Есть какие-то перехлесты в плане того, что надо отделиться, выделиться, еще что-то там. Знаете, жизнь все расставит на свои места. Никогда не надо бежать впереди паровоза. Никогда не надо ставить для решения те вопросы, которых сегодня не существует. Нам абсолютно не мешает сегодня то, что мы с братскими народами: россиянами, украинцами, другими народами и народностями, которые проживают в наших государствах, - в лоне православия находимся вместе".

Он призвал ограничить горизонт планирования властей: "Надо быть спокойными, надо решать те задачи, которые сегодня есть, и немножко смотреть вперед. Не надо смотреть очень далеко. В противном случае мы можем допустить ошибки. В наше непростое время это непозволительно".

Бессменный лидер Беларуси добавил: "Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и в войнах. Мы потеряли огромное количество людей, защищая нашу землю. Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, отношусь к этим проблемам".

Лукашенко подчеркнул, что главное - обеспечить стабильность в стране. "Все остальное мы найдем. Главное - мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо - у нашего порога яркий этому пример".

"Мы никогда не пойдем по пути конфронтации, создания сложностей, каких-то проблемных дополнительных вопросов. Проблем и так хватает в мире. Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы", - пообещал он.