Лукашенко заявил, что и Беларусь подвергается угрозам

«У наших границ накапливаются военные арсеналы. Буквально по соседству, в бывших советских республиках, размещаются военные базы, проводятся боевые учения и маневры. С помощью нашей внутренней «пятой колонны» предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку внутри страны», — сказал официальный лидер.

Поэтому, по его мнению, особую значимость приобретают бдительность и обеспечение безопасности государства, пишет БелаПАН.

«С нашей земли никогда не исходила и не будет исходить агрессия, — подчеркнул он. — Мы доказали всем, что Беларусь — мирная и дружелюбная страна. Но это не значит, что она не может за себя постоять. Да, чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим. Так научили нас наши героические предки».

«Преступления немецко-фашистских захватчиков из памяти людей не вычеркнуть. Это должны знать в том числе и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю, отнять у нашего народа великую победу. Допустить этого мы не можем», — заявил Лукашенко.

«Будет нормально развиваться страна, мы обеспечим мир, безопасность и внутреннюю стабильность, и наш народ может за это абсолютно не переживать. У нас есть все для того, чтобы сегодня защитить наш клочок земли, на котором живут наши люди», — заявил Александр Лукашенко после церемонии возложения венков на площади Победы в Минске 9 мая.

«Еще раз напомню вам, что мы уже в третий раз буквально за два десятилетия реформируем и перестраиваем, совершенствуем наши Вооруженные силы, приспосабливая к возможным негативным событиям», — приводит БелаПАН слова официального белорусского лидера.

«Выводы делаем и извлекаем уроки из того, что происходит во всем мире, — сказал Лукашенко. — Мир крайне неспокоен, идут войны. Мы тщательно наблюдаем за тем, что происходит, делаем выводы и в связи с этим приспосабливаем свои Вооруженные Силы для защиты нашего отечества. Поэтому вы можете не переживать за спокойствие и мир в нашей стране. Главное, чтобы у нас всегда было единство внутри страны. Будет оно — справимся с любыми угрозами».