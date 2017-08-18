Лукашенко выехал в поле на квадроцикле, сына Колю усадил в комбайн

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ru.DELFI.lt
пятница, 18 августа 2017 г. 15:01
Белорусский президент Александр Лукашенко освоил новый вид транспорта — квадроцикл. Пресс-служба главы Беларуси опубликовала фото, на котором он едет на нем в поле.
© Фото - пресс-служба президента РБ

На таком виде транспорта белорусский президент прибыл на пшеничное поле ОАО "Александрийское" и сразу отметил, что места для посещения были выбраны сегодня не случайно.

«Я сегодня приехал на работу. Это поле президента. Когда-то кто-то с легкой руки это сказал. Это действительно мое поле, где я работал», - заявил А.Лукашенко.

18 августа во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах ознакомился с ходом уборочной кампании в стране, образцами сельскохозяйственной техники и лично на комбайне проинспектировал ход жатвы, говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

Вниманию А.Лукашенко был представлен один из комбайнов, который белорусский президент предложил испытать на ходе. За комбайнера был один из сотрудников предприятия, а рядом сел младший сын белорусского лидера - Николай Лукашенко. Сам же президент Беларуси устроился на площадке возле кабины.

«Я хочу проверить, каков этот комбайн в эксплуатации. Проверим, как он будет на фоне других работать, чтобы люди видели», — заявил он.

Кроме того, в ходе поездки А.Лукашенко помахал и серпом, преподав, как отмечает пресс-служба, сопровождавшим его журналистам и чиновникам мастер-класс по уборке зерновых этим сельхозорудием.

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