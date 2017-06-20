Лукашенко возлагает большие надежды на Союзный саммит

По мнению главы белорусского государства, заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства должно быть эффективным и дать практические результаты.

Как заявил Александр Лукашенко 20 июня во время рабочей встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, это очень важное мероприятие, пишет интернет-газета naviny.by.

«Это и встреча президентов один на один, и широкий формат переговоров, принятие решений, — подчеркнул он. — Повестка дня сформулирована. Я давно уже не встречал таких проработанных вопросов практического характера: развитие машиностроения, сельского хозяйства, АПК в целом, другие проблемы и политического, и внешнеполитического характера. Надо подготовить мероприятие, чтобы оно нас продвинуло хотя бы на шаг вперед в отношениях в практической теме, чтобы была эффективность от этого мероприятия».

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко отметил уже сложившуюся традицию — проводить параллельно с заседанием ВГС «важные практические мероприятия». В данном случае это будет четвертый Форум регионов Беларуси и России в Москве.

«Встретятся главные лица в наших государствах — губернаторы. Это очень важно: обменяются мнениями, обсудят проблемы. Вы знаете, что еще не было того, чтобы я не принимал губернаторов из России, которые сюда приезжают. Мы с ними обсуждаем вопросы, которые можем решить совместно. Практически со всеми регионами России у нас программы по развитию машиностроения, сельского хозяйства, других направлений», — подчеркнул Лукашенко.