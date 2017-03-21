Лукашенко волнуют попытки нагнетания обстановки внутри Беларуси

Об этом он заявил 20 марта во время доклада о замыслах совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017", сообщает пресс-служба президента.

Как сообщалось ранее, темой учений, которые пройдут в сентябре на полигонах Беларуси и России, заявлена подготовка и применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Некоторые европейские политики опасаются, что предстоящие военные учения демонстрируют подготовку России и Беларуси к войне с Западом. Такую точку зрения высказала, в частности, президент Литвы Даля Грибаускайте в Риге 9 февраля.

"Последние события настораживают нас и позволяют говорить о том, что самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя, — заявил сегодня Лукашенко. — Я не скажу, что у нас слишком много проблем в этой части — некоего противостояния нашей белорусско-российской группировки и подразделения Североатлантического блока, который, естественно, сегодня оживился, укрепляется, усиливается, размещает дополнительные контингенты войск у наших границ. Нас это, честно говоря, волнует меньше".

"Нас больше волнуют попытки современными методами противоборства, противостояния нагнетать обстановку внутри Беларуси и вести против нее соответствующие действия, — подчеркнул глава государства. — Имеется в виду попытка нашей "пятой колонны" при поддержке (опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю), финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, — попытка нагнетать ситуацию в Беларуси". "Мы с этим справимся. Это не проблема", — заявил Лукашенко.

При этом он указал на факты противоправных действий, которые пресекаются на государственной границе, в том числе попытки провоза оружия и иных опасных предметов и материалов. "И сегодняшнее событие на государственной границе, в данном случае белорусско-украинской, когда пришлось применять оружие. И на западном направлении обнаружены были нехорошие действия, связанные с гранатами, начиненными каким-то порошком (сейчас проводятся исследования)", — отметил глава государства.

Лукашенко также упомянул инцидент, связанный с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран. "Попрошу по итогам расследования всех этих инцидентов, которые сегодня произошли на государственной границе, мне доложить. Это все свидетельствует о том, что расслабляться нам никак не пристало. Мы должны держать ухо востро и ни в коем случае не дать повода дестабилизировать ситуацию в нашей стране", — подчеркнул он.

По информации Госпогранкомитета, минувшей ночью люди с оружием пытались прорваться на джипе через государственную границу Беларуси из Украины в пункте пропуска "Александровка". Задержаны двое, их личность устанавливается. В автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается. Как сообщил комитет, в машине обнаружены пистолет ТТ и два снаряженных магазина, а также "предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами".

С начала марта в Беларуси, по данным правозащитников, было задержано 240 человек, в том числе журналисты. Большинство из них задержаны за участие в акциях протеста против декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества", которые периодически проходят в разных городах страны с 17 февраля. Большинство задержанных наказаны административным арестом.

25 марта представители оппозиции готовятся провести уличную акцию в честь Дня Воли — годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики.