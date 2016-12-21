Лукашенко: в 2017 году надо чего бы ни стоило достичь уровня средней зарплаты в $500

«Еще раз подчеркиваю – 500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило, — потребовал белорусский лидер. — От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их».

Еще одна тема, на которой акцентировал внимание глава государства, — избавление от излишних проверок бизнеса и наведение порядка с нормативами в разных сферах.

«Надо сделать нормальные нормативы по ветеринарии, санитарии, пожарному делу и так далее. Нормативов несколько - соответствуют — иди работай, — сказал он. — Второе — никаких хождений с проверками, особенно вновь открытых предприятий».

Вместе с тем предполагается усилить ответственность руководителей субъектов хозяйствования за безопасную работу на предприятиях и контроль соответствующих вопросов.

«Не надо излишне довлеть над людьми. Мы утвердим их (нормативы) у президента, доведем до общества, и это будет правило, по которому мы должны жить», — резюмировал Александр Лукашенко.