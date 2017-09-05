Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Беларуси, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Хотел бы накануне начала активной фазы учений "Запад-2017" услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться — оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай», — заявил руководитель государства.

«Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения — мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники.

Беларусь пригласила более 80 международных наблюдателей от ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Международного комитета Красного Креста, Польши, стран Балтии, Скандинавии и Украины, а также военных атташе, аккредитованных в Минске.

В странах Балтии, Польше, Украине и НАТО обеспокоены грядущими учениями.