Лукашенко собирается превратить Беларусь в IT-страну

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РБК
пятница, 30 июня 2017 г. 18:54
«Амбициозная задача» по превращению Белоруссии в IT-страну уже поставлена, заявил президент республики Александр Лукашенко на пленарном заседании IV Форума регионов России и Белоруссии. Об этом сообщает корреспондент РБК.
© Reuters / Scanpix

По его словам, необходимые документы для развития в стране этой отрасли были разработаны совместно белорусскими и российскими специалистами и уже направлены на рассмотрение в «высший орган власти» Белоруссии.

По мнению Лукашенко, этот проект внесет «достойный вклад в самые современные направления развития нашего общества и экономики». Президент Белоруссии отметил, что обе страны получают «значительные выгоды» при объединении своих возможностей.

Кроме того, Лукашенко назвал «разумным предложением» идею отмены платного роуминга между Россией и Белоруссией, которую предложила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Белорусский лидер заявил, что обе страны проработают вопрос об отмене роуминга. Он предложил поручить проработку идеи министрам.

На заседании российско-белорусского форума, которое прошло 30 июня в Москве, Матвиенко попросила за месяц проработать идею отмены платного роуминга между двумя странами. Наличие роуминга ​для граждан России в Белоруссии и наоборот она назвала «диковатым». П

РБК
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