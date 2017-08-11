Лукашенко снова обещает рост зарплат — уже 750 долларов

«Мы тысячу рублей будем иметь, но это будет средняя зарплата, — заявил глава государства. — Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх, это хорошо. Но половина, может, чуть меньше предприятий, где мы недотягиваем до этого уровня, и вообще там зарплата небольшая».

Лукашенко настаивает, что если его поручение будет выполнено, то средняя зарплата по стране может достичь 1,5 тысячи рублей (около 750 долларов).

Глава Брестf, где с рабочим визитом находится президент, заявил, что его регион стабильно выйдет на среднюю зарплату 500 долларов до конца года, передает БЕЛТА.