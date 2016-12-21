Лукашенко сменил главу президентской администрации

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил главой своей администрации Наталью Кочанову, поручив ей обратить особое внимание "на идеологическую и кадровую работу". Об этом в среду, 21 декабря, сообщается на официальном сайте президента Беларуси.

В тот же день на пост начальника президентской службы безопасности был назначен Андрей Павлюченко, ранее работавший начальником управления в данной структуре. В этой работе "не должно быть никаких излишеств, особенно во время публичных мероприятий", подчеркивается в сообщении.

Накануне, 20 декабря, президент назначил новым председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидию Ермошину. Формально ее кандидатура должна быть утверждена парламентом Беларуси.

Ранее, 12 декабря, Лукашенко подписал указ, разрешающий белорусским спецподразделениям проводить операции на территории России. Документ был подписан в рамках подготовки соглашения об использовании спецподразделений РФ и Беларуси на территории друг друга при проведении контртеррористических операций.