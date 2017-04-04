Лукашенко — Путину: Спокойно нам жить никто не даст

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко 3 апреля в Стрельне под Санкт-Петербургом началась с обсуждения взрыва в петербургском метро. Отделение посольства Беларуси в Санкт-Петербурге выясняет, есть ли среди пострадавших белорусские граждане. Генпрокуратура РФ официально назвала взрыв в метро терактом.

В начале переговоров Лукашенко выразил Путину свои соболезнования. Он отметил, что безопасность станет одной из главных тем сегодняшней встречи.

"Мы будем говорить о том, как в этом мире нам жить дальше, как защитить интересы своих людей", — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

"Спокойно нам жить никто не даст, к сожалению, поэтому надо быть готовыми ко всему. Вызовов в мире огромное количество. Мы не в изолированном мире живем. Мы это с вами понимаем", — сказал Лукашенко.

"А то, что проблемы в отношениях, — они будут всегда, — добавил он. — Но, знаете, на фоне таких событий эти проблемы просто меркнут. Мы такие проблемы способны решать быстро и эффективно. Дай бог, чтобы было тихо, спокойно и чтобы мы могли обеспечивать безопасность наших народов".

Путин со своей стороны напомнил, что в этом году Беларусь и Россия отметят 25-летие с момента установления дипотношений. "У нас есть сегодня возможность поговорить о том, что сделано за все эти годы в плане расширения двустороннего сотрудничества, что предстоит сделать, где у нас пока есть нерешенные вопросы, какие-то проблемы", — сказал он.