Лукашенко проведет "большой разговор с президентом"

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Tut.by
среда, 1 февраля 2017 г. 14:20
Белорусский президент Александр Лукашенко 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.
Alexander Lukashenko
© Reuters/Scanpix

Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием «Большой разговор с президентом». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В нем примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы — в том числе и TUT.BY, авторитетные зарубежные массмедиа. На встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам.

Прямая трансляция встречи главы государства с представителями общественности и средств массовой информации начнется в 10 часов, 3 февраля. Она будет вестись по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому Национальному каналу Белорусского радио.

Телеверсия встречи будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

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