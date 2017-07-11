Лукашенко призвал вгрызаться в европейский и цепляться за российский рынки

Исключить барьеры в ЕАЭС

Работа по устранению барьеров должна вестись на «всех площадках — и в „двойке“, и в „пятерке“, и на региональном уровне», отметил президент.

— Создание равных условий для субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства и ЕАЭС является для нас стратегической задачей… Речь идет не только о ценах на нефть и газ. Не менее важно добиваться проведения согласованной политики в промышленной и аграрной сферах. Должны быть исключены как прямые барьеры по доступу на рынок, так и другие меры, дискриминирующие белорусских производителей.

Президент отметил также, что надо вырабатывать совместные подходы для защиты общего внутреннего рынка.

— Тут вижу серьезные недоработки со стороны правительства, МИД, представителей в интеграционных объединениях.

Лукашенко призвал руководителей предприятий-экспортеров не расслабляться, даже если дела на российском рынке идут хорошо:

— Любое самоуспокоение смерти подобно. Коль выдавят оттуда, то на прежние позиции никогда не вернетесь. Надо цепляться, закрепляться и расширяться! И никак иначе!

Следующим шагом создания безбарьерной торговой среды в СНГ глава государства назвал построение единого рынка госзакупок и формирование основ рынка свободной торговли услугами.

Сохранение дружественных связей со всеми государствами СНГ и теми, кто из него вышел, президент назвал значимым достижением: «Следует поддерживать позитивную динамику торговли с нашей Украиной, на которую удалось выйти в прошлом и нынешнем году. Для нас это 12% белорусского экспорта».

Санкции как шанс

Лукашенко призвал участников совещания не упустить момент «улучшения положения в мировой экономике и конъюнктуры для продвижения наших товаров».

— При этом надо исключить ситуацию, когда мы бросаемся туда, где нас не ждут, оставляя наиболее выгодные наработанные рынки ближайших стран.

По словам президента, основным критерием успешности внешней политики в целом и работы МИД и загранучреждений в частности являются наращивание и диверсификация экспорта. В нынешнем году прирост белорусского экспорта за январь-май превышает 20%, (около 2 млрд долларов). Без учета нефти, нефтепродуктов, калийных и азотных удобрений экспорт вырос еще больше — почти на 30%.

— А это как раз тот несырьевой показатель, за который отвечают наши послы и закрепленные должностные лица.

Президент подчеркнул, что на Россию за первые пять месяцев года пришлась половина белорусского экспорта.

— Мы видим, что, несмотря на все возникающие для нас преграды на этом рынке, в том числе искусственные, спрос на наши товары есть. И он будет возрастать. И если россияне сегодня говорят о том, что эмбарго, санкции — шанс для их экономики, вы должны понимать, что это не меньший шанс и для нашей экономики. Потому что наши народнохозяйственные связи очень переплетены и кооперация глубочайшая.

По словам Лукашенко, определенные сложности для Беларуси на российском рынке есть.

— Отечественные товары оказываются в невыгодном положении из-за масштабной поддержки российских предприятий из федеральных источников.

Вгрызаться в европейский рынок

По словам президента, дальнейшая нормализация отношений с Евросоюзом остается в числе внешнеэкономических приоритетов.

— Наш сосед — Европейский союз — переживает непростые времена. Сегодня там столкнулись с целым рядом серьезных вызовов. Но, смею заверить, с этими вызовами Евросоюз справится. Я уже много раз говорил, что нам нужен сильный Европейский союз как в экономическом, так и в политическом отношении. ЕС — это мощная, одна из опор многополярного мира. Этим все сказано.

Лукашенко отметил, что санкции с предприятий сняты, нет больше квот на поставки белорусского текстиля, есть подвижки в позиции ЕС по взаимодействию Беларуси с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, по вступлению Беларуси в ВТО.

— Эти реалии открывают новые возможности сотрудничества с Евросоюзом. Нельзя упустить момент. Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным и технологичным. И это задача для всех.

По его словам, также важно наращивать экономическое взаимодействие с США, включая устойчивый и беспрепятственный доступ товаров на американский рынок.

— Кроме того, хотим привлечь американские капиталовложения, технологии и участвовать в производственной кооперации с компаниями этой страны. Должен сказать, здесь мы работаем не просто слабо, а отвратительно. Можно сказать, мы вообще там не работаем.

Не думать, что Африка — «сплошная бедность»

Лукашенко заявил, что нужно отходить от практики работы на африканском направлении наскоками, от визита к визиту.

— Следует иметь полноценную долгосрочную стратегию сотрудничества со странами Африки как в ряде сопоставимых с Беларусью европейских государств. Мы там работаем, но масштабы надо расширять! По итогам 2016 года наш экспорт в страны континента составил всего $ 233 млн. Не надо думать, что Африка — сплошная бедность и там платить нечем. Ничего подобного! Без ресурсов этого континента мир сегодня не в состоянии динамично развиваться.

По словам президента, в первую очередь нужно полностью реализовать все договоренности и наработки по итогам визитов в Судан и Египет.

— Необходимо максимально использовать результаты проводимых белорусско-африканских форумов для увеличения экспортных поставок белорусских товаров и услуг в этот регион.

Лукашенко привел как позитивный пример экспорт Беларуси в страны Латинской Америки, который за последние 16 лет увеличился более чем в пять раз, а внешнеторговое сальдо из отрицательного в 2000 году стало положительным.

Президент заявил, что продвигать белорусские товары нужно в соответствии с современными рыночными условиями и требованиями.

— Я уже говорил министру иностранных дел жесточайшим образом взять этот вопрос на контроль. У нас управляемая государственная экономика. Кто мешает, допустим, Минпрому создавать там единые площадки для реализации и сервисного обслуживания нашей техники. Зачем МАЗу, БелАЗу, МТЗ и другим создавать отдельно эти предприятия?

Защита внутреннего рынка и ревизия экспорта

Лукашенко поручил правительству заняться проблемой параллельного импорта. По словам президента, задача защиты внутреннего рынка также не снимается.

— Как уже мне частные компании, бизнесмены представили доклад о неком параллельном импорте, я попрошу правительство серьезно заняться проблемой параллельного импорта. «У нас что, нет „Горизонта“, „Атланта“, других предприятий? Вы скажете: понятно, мы же в одном объединении и так далее. Ищите формы и методы работы так, чтобы внутренний рынок был защищен, как бы ни было сложно это для нас».



Президент поручил правительству провести экспортную ревизию по всем отраслям, определить, кто производит товар, востребованный в мире, а кто «бездарно работает на увеличение складских запасов».



— Это ключ к обновлению наших производств. Модернизировать, вести сюда зарубежных инвесторов надо с учетом завтрашнего дня, а не проводить модернизацию, которая устаревает, не успев завершиться. И инвесторы будут вкладывать деньги только в перспективные производства.

Президент подчеркнул, что необходимо улучшить качественную структуру экспорта.

— Не дело, когда по-прежнему более 80% нашего экспорта в Европу составляют сырье и полуфабрикаты. Надо стремиться к созданию совместных производств с участием западного капитала. Внедрять передовые технологии и опыт. Вводить наших экспортеров в международные производственные цепочки известных европейских и мировых корпораций.

Составляющей белорусской экспортной политики, по мнению главы государства, должны стать снижение материало- и энергоемкости производства, повышение производительности труда, инновационность и высокая технологичность продукции.

— Нельзя допустить отставание страны в техническом и технологическом отношении от наших торговых партнеров и развитых экономик в целом. Мы должны создать не только IT-парк, но и IT-страну — об этом не единожды уже было сказано.

Глава государства поручил послам вместе с Минэкономики, Минпромом и другими организациями энергичнее привлекать инвесторов, обладающих самыми передовыми технологиями. «Требуется новое законодательство? Вносите предложения», — добавил он.