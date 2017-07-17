Лукашенко призвал ОДКБ думать о безопасности и с политической точки зрения

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Tut.by
понедельник, 17 июля 2017 г. 13:35
В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 17 июля на встрече с главами МИД стран — членов ОДКБ, сообщает пресс-служба главы Беларуси.
Aleksandras Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

По словам Лукашенко, задача дипломатии — создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов.

"Только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам. Поэтому приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей организации на международной арене", - уверен А.Лукашенко.

Президент Беларуси призвал уделить внимание вопросам безопасности государств ОДКБ. «При этом не только с военной точки зрения, но и с политической», — сказал белорусский президент.

Он считает, что расширяется география и сферы столкновений интересов как отдельных стран, так и целых коалиций, ослабляются общепризнанные инструменты поддержания международного мира и безопасности.

«Как следствие — множатся попытки нарушения баланса сил», — отметил глава Беларуси.

А.Лукашенко сказал, что договорился с министрами обороны и секретарями Совбезов стран ОДКБ акцентировать внимание на борьбе с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, торговлей людьми и киберпреступностью.

Как сообщает БЕЛТА, генсек ОДКБ Юрий Хачатуров заявил, что сегодня особое беспокойство вызывает то, что «манипуляции вокруг региональных конфликтов и наращивание военной активности в Европе, ведущиеся там военные приготовления и насыщение оружием, военной техникой могут привести к нарушению стратегического баланса, что уже и происходит, деградации той системы межгосударственных отношений, которая удерживала мир от хаоса и мировых войн».

По мнению Хачатурова, флаг ОДКБ должен «более активно присутствовать в ходе дискуссий и принятия решений в международных организациях».

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