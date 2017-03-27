Лукашенко представили проект указа по созданию системы мониторинга общественной безопасности

«Мне представлен проект указа, предусматривающий создание системы мониторинга общественной безопасности. Подобные системы действуют во многих государствах, где уже показали свою эффективность. Очевидно, что у нас внедрение автоматизированных процессов обнаружения различных событий, несущих угрозу, анализа поступающей информации позволит значительно повысить уровень правопорядка», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Создание такой системы, по словам главы государства, позволит «оптимизировать структуры конкретных государственных органов», связанных с системой общественной безопасности.

«У нас уже есть действующая система видеонаблюдения, есть телекоммуникационные сети, есть соответствующее оборудование, — заявил Лукашенко. — Встает вопрос, чего в этой системе не хватает? Какие дополнительные возможности мы получим с вводом в строй новой системы? Почему данную систему не создать под эгидой государственного органа, который и станет владельцем соответствующего информационного ресурса? Я не думаю (а может, вы представите дополнительные аргументы в пользу своего предложения), что все это надо сосредоточить в руках частного оператора».

«Подобную систему, которая у нас существует, нужно не просто модернизировать, а довести до современного уровня, чтобы мы могли получить от нее максимальную отдачу. Последние события как раз свидетельствуют, что нам бы пригодилась такая система. Но это решение мы примем по результатам сегодняшнего обсуждения», — добавил Лукашенко.

Он поручил доложить ему, сколько необходимо потратить государственных средств на создание этого «технического комплекса.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич в свою очередь заявил, что проект указа согласован со всеми заинтересованными органами и ведомствами, передает с совещания государственное информагентство БЕЛТА. Шуневич сообщил, что в подобный мониторинговый комплекс входит система видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, локальные системы видеонаблюдения, специальные детекторы, в том числе датчики дыма, пламени, взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, тепловизоры, а также каналы связи единой сети передачи данных и специальные программы системы мониторинга.