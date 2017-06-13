Лукашенко предлагает "Сбербанку" расширять деятельность в Беларуси

Белорусские новости
вторник, 13 июня 2017 г. 12:41
13 июня в Минске проходит встреча белорусского президента Александра Лукашенко с председателем правления российского «Сбербанка» Германом Грефом.
Sberbank
© Sputnik/Scanpix

Президент Беларуси заявил, что «готов к обсуждению любых проблем», которые сегодня есть в сотрудничестве Беларуси и «Сбербанка».

«Сбербанк России — активный участник нашего рынка. Думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку будем это делать», — отметил официальный белорусский лидер.

Герман Греф, в свою очередь, отметил, что уже в следующем году ожидается выход «Сбербанка» в Беларуси «на устойчивую прибыль»

«Сбербанк в Беларуси — очень крупный игрок на рынке. И все эти годы, начиная с 2014-го, мы в непростые времена увеличивали свой портфель. Сейчас ситуация уже куда более стабильная. Считаю, что этот год мы закончим значительно лучше, чем 2015 и 2016 годы», — сказал Греф, сообщает БЕЛТА.

Белорусские новости
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