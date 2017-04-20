Лукашенко: появляются измышления, что мы опять на коленях что-то просим у России

"Начинают в СМИ появляться разного рода измышления, кто кого там обманул, что мы опять на коленях что-то просим в России и так далее, — цитирует главу государства его пресс-служба. — Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях. Вы это хорошо знаете, мы с вами ни один десяток лет знакомы. Отдельным писакам и говорящим в телеэкранах хочу сказать, что в изделиях Беларуси — тракторах, автомобилях, всей машиностроительной или химической отрасли — от 30 до 90% комплектующих, сырья и материалов из России".

По его словам, когда формировалось Союзное государство, было решено не ломать установившиеся народно-хозяйственные связи. За Беларусью осталось финишное промышленное производство (фактически России), как это было и при Советском Союзе, поэтому экономики двух государств остались взаимосвязаны, сказал Лукашенко.

"Сегодня на предприятиях России, которые работают на финишное производство в Беларуси (производят комплектующие, материалы и прочее), работает более 10 млн человек, — отметил он. — Помогая финишному производству, поддерживая, чтобы оно не рухнуло, мы помогаем минимум 10 млн, а то и 15 млн — тем людям, которые и работают в России. Понятно, что если есть проблема в России, она будет и в Беларуси, да и в других республиках, которые завязаны на Россию. Но так, как Беларусь, ни одна республика не связана со сферой экономики Российской Федерации".

По поводу выдаваемых Беларуси российских кредитов Лукашенко сказал: "Мы платим под 4,5—6% годовых. Притом исправно всегда обслуживали их. Американцы вам платят 0,5%. Все страны получают определенные кредиты или от международных организаций, или от государств. Россия у нас по этим вопросам не занимает первое место, на нем — Китайская Народная Республика. Она предоставила нам кредитную линию порядка 15 млрд долларов под реализуемые в Беларуси проекты, мы ее до сих пор не выбрали. Самое главное — они нас не упрекают в том, что помогают нам".

Лукашенко подчеркнул, что российское руководство стратегически подходит к отношениям Беларуси, и это не игра в одни ворота. "Это действительно компромисс, который был достигнут. Нет, надо ложку дегтя бросить в бочку меда. Вот этим отдельные и занимаются, в том числе, как мне сегодня доложили, и ваш бывший любимый канал ТВЦ", — заявил он.

Глава государства также отметил, что в России "любят критиковать и налаживание отношений между Беларусью и Европой, якобы страна решила развернуться на Запад". "Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что у россиян в Беларуси не возникает никаких проблем как с точки зрения безопасности, так и ведения бизнеса. Не в пример этому, по его словам, развиваются события в Украине. "Вот это ответ тем критикам, которые любят запустить камень в огород Беларуси", — сказал Лукашенко.

Критикуя Беларусь, отметил он, могут указать на наличие в стране двух официальных языков и уделяемое внимание национальному.

"То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать? — сказал глава государства. — Хотя у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский. Но подчеркиваю — это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка. Мы никогда от него не откажемся. Но есть у нас свой национальный белорусский язык, родной язык белорусов. Его знают и многие белорусы, которые живут за пределами нашей страны. Поэтому здесь все нормально и все под контролем".