Лукашенко потребовал от Евросоюза "прекратить понукать" Минском

Президента возмутила критика, которой европейские государства подвергли его за чрезмерное применение силы в отношении граждан, вышедших на уличные протесты. Лукашенко заявил, что на Западе с демонстрантами тоже не церемонятся, и предупредил: "Прекратите нами понукать!".

"Чего-то не хватает в нижней части тела"

Президент Беларуси сказал, что считает своей главной задачей обеспечение спокойствия и стабильности в своей стране: "Я буду делать все, до какого-то уровня".

"Если я почувствую, что завтра эта красная черта будет преодолена, я приму жесткие меры. Ну как вы не можете понять, что это вы неправильно действуете?", - сказал он.

"Вы права человека качаете? А как к мигрантам относитесь? К тем деткам, что тонут в Средиземном море? Это же вы разворошили Ближний Восток! Как вам не стыдно валить на Беларусь! [...] Вот вы, Польша, пять тысяч беженцев пережевать не можете. Пять тысяч! А мы 160 тысяч с Украины приняли", - продолжил Лукашенко.

Президент заявил, что "люди с оружием, с боеприпасами прут" в Беларусь. По его словам, он не хотел бы, чтобы "происходящее в Европе" началось и в его стране. Лукашенко предположил, что у руководителей ЕС "чего-то там не хватает в нижней части тела".

"Вы скажите, чего вы от нас хотите? А они нам прописали матрицу ("дорожную карту" развития отношений - ред.) Давайте дебаты - я один, а вы все! И я докажу вашим народам, что Лукашенко прав", - сказал глава Беларуси.

Досталось Западу также за нежелание открывать свои рынки для белорусских товаров и скупость на кредиты.

"Ну что вы забаррикадировались и поливаете нас грязюкой? - возмутился Лукашенко. - Давайте жить дружно!"

"Мощная опора для планеты"

При этом в последние годы отношения Беларуси и Европы постепенно улучшались. Так, в феврале 2016 года совет стран ЕС снял санкции со 170 белорусских чиновников, в том числе самого Лукашенко, и 10 компаний, принадлежащих крупным бизнесменам из окружения президента.

Ограничительные меры были введены из-за ситуации с правами человека в Беларуси, которую Брюссель считал негативной. В 2008 году действие санкций приостанавливалось из-за освобождения политзаключенных , однако в 2010 году было вновь возобновлено после разгона акции протеста из-за результата президентских выборов.

В середине марта этого года Лукашенко на встрече с министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсо подчеркивал, что Минск всегда будет работать на объединение и стабильность в Европе.

"Европейский союз - это мощная опора для планеты, если она исчезнет - быть беде, - цитировало президента агентство БелТА. - Поэтому я сторонник Европейского союза". Тогда же Лукашенко признал, что у Беларуси есть "недостатки" и отметил, что в Минске "готовы учиться".

25 марта в Минске прошел массовый несогласованный митинг оппозиции, посвященный "Дню воли". Активисты также протестовали против закона о тунеядцах. В итоге силовики разогнали митингующих и задержали сотни участников акции. Это вызвало резкую реакцию со стороны ЕС.