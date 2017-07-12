Лукашенко: потерять сегодня русский язык — это потерять свою историю, современность, будущее

По словам Лукашенко, его всегда удивляет, когда россияне на разных уровнях благодарят его за отношение к русскому языку. Так, сказал он, несколько лет назад на переговорах президент России Владимир Путин начал благодарить его за отношение к русскому языку в Беларуси.

"Я ему сказал: послушай меня и запомни: русский язык — это мой язык, это живой язык, куда вплетены нрав, характеры, толерантность, в том числе белорусского народа, он развивался из века в век. Когда у нас во времена разгула национализма я именно так и поставил вопрос: "От какого наследства мы отказываемся?" — и народ у нас решил на референдуме, что русский и белорусский будут равными. Русский язык — это сплетение душ многих народов", — подчеркнул Лукашенко.

Обращаясь к собравшимся, глава государства отметил, что они приехали в страну, где "чтят, уважают, разговаривают и думают по-русски".

"Мы, конечно, очень рады, что параллельно очень много сделали и делаем для того, чтобы на тот же уровень поднять и белорусский язык. Но это не должно вас настораживать, этим мы и богаты. Надо использовать все языки", — добавил Лукашенко.

"Если у нас определенная часть, пусть даже узкая, очень болезненно воспринимает русский язык, я говорю: а почему вы так болезненно не воспринимаете английский? У нас в программе английского больше, чем белорусского и русского. Обратил на это внимание министра образования, надо эту ошибку поправлять", — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, он не против того, чтобы дети в школах изучали иностранные языки. "Но от русского языка мы никогда не откажемся и всегда будем за него бороться", — заверил Лукашенко.

На XIX Всемирный конгресс русской прессы, который в этом году проходит в Минске, съехались представители 52 стран, включая Беларусь. Участниками конгресса являются 238 журналистов более чем из 200 СМИ (100 газет, 30 журналов, 17 информационных агентств, 27 интернет-изданий, 25 телеканалов, 13 радиостанций и 4 издательских дома). Из них белорусскую прессу представляют 45 журналистов из 32 республиканских изданий и 36 журналистов из 36 региональных СМИ. Зарубежные массмедиа представлены 157 журналистами из 145 СМИ.